  4. Mansur Yavaş’tan hem bayram mesajı hem uyarı: ''Çocukların güvenliği her şeyin üzerindedir"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM’nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir mesaj yayınladı. Mesajında milli egemenlik vurgusu yapan Yavaş, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan acı olaylara da değinerek "Çocuklarımızın güvenliği en temel sorumluluğumuzdur" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Mansur Yavaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünü ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve inançla kutluyoruz.

23 Nisan; millet iradesinin kayıtsız şartsız hâkim kılındığı, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı gün, aynı zamanda çocuklarımıza duyduğumuz güvenin ve onlara verdiğimiz değerin en güçlü ifadesidir.

Ancak bu bayramı karşılarken yüreğimizi derinden yaralayan bir acıyı da paylaşıyoruz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen menfur saldırıda yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; hayatını kaybeden öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Çocuklarımızın güvenliği her şeyin üzerindedir. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınması, çocuklarımızın huzur ve güven içinde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri en temel sorumluluğumuzdur. Yaşadığımız tüm acılara rağmen milletçe dimdik ayaktayız; inancımızı, birliğimizi ve geleceğe olan umudumuzu koruyoruz. Bu inançla, dilimizde marşlar, elimizde al bayrağımızla başkentimizin her köşesine çocuk neşesini yayacak; birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz.

Çocuklarımız ve gençlerimiz, bu ülkenin en kıymetli hazinesidir. Onların özgürce güldüğü, kendilerini güvende hissettiği, umutla büyüdüğü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı, milli ve manevi bilinci yüksek nesiller yetiştirmek hepimizin ortak görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli egemenliğimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

 

