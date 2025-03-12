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MASMEK kursiyerlerine kooperatifleşme müjdesi

MASMEK kursiyerlerine kooperatifleşme müjdesi
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (MASMEK) bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla kooperatifleşme süreci başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, sürecin başarıyla ilerlemesi için gönüllü olarak destek vereceğini belirterek kursiyerlere müjdeli haberi verdi. Kooperatifleşmenin tamamlanmasıyla birlikte el emeği ürünler hem doğrudan hem de internet üzerinden satışa sunulacak, böylece kursiyerler aile bütçelerine katkı sağlayabilecek.

"Ortaya koyduğunuz işler çok kıymetli"

Atatürk Gençlik Merkezi’nde hizmet veren MASMEK el sanatları kurslarını ziyaret eden Nurcan Zeyrek’e, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Sağlık İşleri Dairesi Koordinatörü Derya Hüner ve Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen eşlik etti. Resim, takı, çanta yapımı, örgü ve çini kurslarında eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelen Zeyrek, el emeğiyle üretilen ürünlerin satışa sunulması noktasında önemli bir adım atıldığını belirtti. Kooperatifleşme sürecinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Nurcan Zeyrek, "Büyükşehir Belediyesi, burada üretilen ürünlerin hak ettiği değeri bulması ve sizlerin ekonomik kazanç elde edebilmesi için bu projeyi hayata geçiriyor. Günümüzde el emeği ürünlerine büyük bir talep var ve sizlerin ortaya koyduğu işler gerçekten çok kıymetli" dedi.

Kooperatifleşme süreci tamamlandığında kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin sadece fiziki olarak değil, aynı zamanda internet üzerinden de satışa sunulacağını belirten Nurcan Zeyrek, projenin kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Zeyrek, "Sizler başlarda bu ürünleri sevdikleriniz için yapıyorsunuz, ancak bir süre sonra hediye faslı bitiyor. Bu noktada, emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir sistem hayata geçiriliyor. İnşallah bu projeyle hedeflenen noktaya ulaşılır ve satışlar gerçekleştirilir. Böylece sizler de ev ekonominize katkıda bulunmuş olursunuz" diye konuştu.

Sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesi için kendisinin de gönüllü olarak destek vereceğini vurgulayan Nurcan Zeyrek, her aşamada kursiyerlerin yanında olacağını söyledi. Kursiyerler de projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Nurcan Zeyrek’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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