Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer Mezitli esnafını ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile birlikte Mezitli İlçesi GMK bulvarı üzerinde dükkânı bulunan esnafı ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile birlikte Mezitli İlçesi GMK bulvarı üzerinde dükkânı bulunan esnafı ziyaret etti. Başkan Seçer, Başkan Tarhan, ESOB Başkanı Dinçer ve MTSO Başkanı Kızıltan, teknolojinin gücüyle, vatandaşlarla esnaf ve sanatkârlar arasında köprü olacak ‘Esnaf Seninle’ uygulamasının lansmanına esnafı davet etti.

Mezitli GMK Bulvarı boyunca esnaf ziyareti yapıldı

Mezitli İlçesi GMK Bulvarı boyunca esnaf ziyareti yapan ve ‘Hayırlı İşler’ dileyen Başkan Seçer, Başkan Tarhan, ESOB Başkanı Dinçer ve MTSO Başkanı Kızıltan, vatandaşlarla da sohbet etti.

ESOB Başkanı Dinçer ve MTSO Başkanı Kızıltan esnaf ve sanatkâra uygulama hakkında bilgiler verirken, Başkan Seçer de belediyeler olarak destekçi olduklarını vurguladı.

Lansman 23 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek

‘Esnaf Seninle’ uygulaması; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğinde hayata geçirildi.

Uygulamanın lansmanı da, 23 Ağustos Salı günü saat 16.00’da Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.

Esnaf ziyareti esnasında ise Büyükşehir belediyesi personeli tarafından çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.