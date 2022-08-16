Mersin Büyükşehir Belediyesi 20 bin paket aşure dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, Muharrem ayı dolayısıyla Aşhane’de hazırlattığı 20 bin paket aşure, 13 ilçede bulunan 18 farklı noktada Mersinlilere ulaştırıldı.

7’den 70’e her yaştan Mersinliye ulaştırılan aşureler, vatandaşlar tarafından beğeni ile tüketildi. Büyükşehir Belediyesi’nin Aşhanesi’nde hazırlanan aşureler; dövme, nohut, kuru fasulye, kayısı ve yöresel ürünlerle yapıldı. Yapımı tamamlanan aşureler, yine Aşevi’nde porsiyonluk kaplara konularak emeklisinden çalışanına, dolmuş şoföründen küçük çocuğuna kadar 13 ilçede yaşayan her kesimden vatandaşa ulaştırıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, Mersin merkezdeki işlek noktalarda ve tüm ilçelerde aşure dağıtımının büyük ilgi ile gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu yıl 30 Temmuz’dan itibaren Muharrem oruçları tutuldu, muhabbetle sohbetler edildi. Lokmalar paylaşıldı, deyişler söylendi, ardından da aşureler yapılmaya başlandı. Aşure, çeşitli yemişlerin bir araya gelerek oluşturduğu mükemmel bir ürün. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak aşuremizi kaynattık. 13 ilçemizde toplam 20 bin paket aşureyi hemşerilerimizle paylaştık” diye konuştu.

Büyükşehir’in aşure dağıtımları kapsamında yer alan Tarsus ve Çamlıyayla’da da vatandaşlara 4 bin 400 yüz paket aşure ulaştırıldı. Aşureler Tarsus merkezde Atatürk Caddesi Cetvel Köprüsü, Yarenlik Alanı PTT binası önü ve Kaymakamlık binasının karşısında bulunan meydanda yurttaşlara dağıtılırken, diğer ilçelerde de merkezi noktalarda kurulan standlarda ikram edildi.