Mersin Büyükşehir'den kadın dostu projeler

5. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile gerçekleştirildi. Yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler ve sanatçıların katıldığı; atölye, sergi ve söyleşilerin olduğu etkinlik dolu dolu içeriği ile Gülnar halkıyla buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kadın üretici stant kurulumu ve bilgilendirme çalışmaları ile destek verdiği etkinliğin açılışı, Mersin Üniversitesi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu bahçesinde yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kadın dostu projeleri anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2.5 yıl önce başlattığı Üretici Kadın Stantları, etkinlik kapsamında yeniden Gülnarlı vatandaşlarla buluştu. Etkinliğe katılanların yoğun ilgi gösterdiği stantlara, Gülnar ve Mut’tan üretici kadınlar katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi personelinin de bilgilendirme yaptığı etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, kadının güçlenmesi ve toplumda görünür kılınması için hayata geçirdiği projeler anlatıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin verdiği hizmetlerin tanıtıldığı etkinlikte, ‘Kadının Üretimdeki Gücü’ konu başlıklı bilgilendirme de yapıldı. Etkinlik akşamları ise, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Kent Orkestrası’nın verdiği konserlerle renklendi.

“Kadın Gücü ve Kadın Emeği’ konulu bir çalıştay düzenlendi”

Etkinliğe katılan sanatçılar eserlerini sergilerken, Gülnar Kültür Merkezi’nde ise Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross’un Genel Koordinatörlüğü’nde sempozyum düzenlendi. Düzenlenen sempozyumda hem Türkiye’de, hem de dünya genelinde başarılı kadın hikayeleri paylaşıldı. Kadınların yaşadığı zorluklar noktasında neler yapılabileceğinin de konuşulduğu sempozyumun ardından, ‘Kadın Gücü ve Kadın Emeği’ konulu bir çalıştay düzenlendi.

Etkinlik kapsamında birçok farklı sanatçı, yine Gülnar Kültür Merkezi’nde bireysel ve toplu bir şekilde sergilerini yaptı. Daha önce Gülnar’da yaşanan orman yangınlarındaki yanmış çam kütüklerinden yontulan heykeller, seramik atölyeleri, fotoğraf sergileri ve nakış sergilerinin de olduğu etkinlik, Gülnar Hatun Göç Katarı Yürüyüşü ile tamamlandı.