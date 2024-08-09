Mikrokredi Girişimci Kadınlar Yaz Kermesinde Buluştu

Sarıyer Belediyesi, kadın komşularının iş hayatına ve sosyal yaşama daha aktif katılmaları amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

El emeği ile ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunan Sarıyerli kadınlar, Tarabya Sahili’nde kurulan kermeste tüketicilerle buluşuyor. Kadınların daha çok güçlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “8-11 Ağustos tarihleri arasında açık olacak kermese tüm Sarıyerli komşularımı davet ediyorum” dedi

Sarıyer Belediyesi'nin girişimci kadınlara destek olmak için kurduğu Mikrokredi Merkezi’nin düzenlediği Mikrokredi Girişimci Kadınlar Yaz Kermesi Tarabya Sahili’nde başladı. 8-11 Ağustos tarihleri arasında açık kalacak kermeste el emeği birçok ürün tüketiciyle buluşuyor. Takıdan ahşaba, el işlerinden örgüye, yiyecekten dekoratif ürünlere kadar birçok alanda üretim yapan kadınların ürünlerinin sergilendiği kermes; hem sevdiklerine hem de kendine farklı, özel tasarım hediye almak isteyenlere alternatifler sunuyor.

BAŞKAN AKSU; KADIN DOSTU BİR SARIYER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Göreve geldiği günden itibaren Kadın Dostu Bir Sarıyer için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Ev ekonomisine katkı sunmak isteyen, sosyal yaşama daha aktif katılmak isteyen kadın komşularımız Mikrokredi Merkezimize başvuruyor ve kendilerine belirli oranlarda sağlanan kredi imkanıyla evinde üretime başlıyor. Çocuğuna bakarken aynı zamanda ev ekonomisine de katkı sunuyor. Kadın komşularımızın bu çabasına herkesin destek sunmasını umuyorum. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek” dedi.

KADINLARI KUTLUYORUM

Kermeste ürünlerini satan Tülin Önen, “ El emeği ürünleri yapıp satıyoruz. Aile geçimine katkıda bulunmak istiyoruz. Takı, şapka, çanta bunları yapıp satıyorum” dedi. Kermesi gezen Gülsen Erdeniz ise “ Kermes çok güzel. Ben bugün açılacağını bilmiyordum. Görünce koşarak geldim. Daha yeni dolaşmaya başladım. Seviyorum, kadınları kutluyorum. Alışveriş yapmak istiyorum onlara destek amaçlı. Daha önce de çok alışveriş yaptım bu kermesten. El işçiliği olan her şeyi beğeniyorum, bunları yapan kadınlara saygı duyuyorum” diye konuştu.

MİKROKREDİ NEDİR?

Kadınların iş hayatına katılması, sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sağlaması için başlatılan mikrokredi desteği; dar gelirli kadınların gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına katkı sağlayarak, iş kurmalarına destek sunuyor.

NASIL BAŞVURULUR?

Bir mikro işletme fikri oluşturan kadınlar yakın akraba olmamak kaydıyla beş kişilik bir grup kurup, Sarıyer Belediyesi Mikrokredi Merkezi ile iletişime geçerek herhangi bir belge, kefil ve ipotek istenmeden başvuru yapabiliyorlar.

Prof. Dr. Muhammed Yunus tarafından başlatılan ve 2004 yılında Türkiye’de uygulanma izni alınan proje 2012 yılında Sarıyer Belediyesi ve Rotary Kulübü arasında imzalanan protokolle Sarıyer’de hayata geçti. Kadınlar evde otururken, bir yandan çocuğuna, yaşlısına, hastasına bakarken bir yandan da üretebiliyorlar. Sarıyer Belediyesi kadınlara Mikrokredi desteği vermekle kalmıyor, özel günlerde ürettiklerini tüketiciyle buluşturmalarını da sağlıyor.