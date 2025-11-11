  1. Anasayfa
  Muğla Büyükşehir Ata'yı Minnet, Saygı ve Özlemle Andı

Muğla Büyükşehir Ata’yı Minnet, Saygı ve Özlemle Andı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle andı.

10 Kasım sabahı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninde, saat 09.05’te hayat bir dakikalığına durdu. Vatandaşlar, siren sesleri eşliğinde Ulu Önder’e saygı duruşunda bulundu.

Törene; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, il protokolü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ndeki anma programı ile devam etti. Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve sanatçılar tarafından hazırlanan programda Atatürk’ün ilke ve devrimleri, Cumhuriyet’in aydınlık değerleriyle bir kez daha hatırlandı.

Gençler Ata İçin Koştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım günü düzenlediği etkinliklerle Ulu Önder’in anısını gençlerle, sanatla ve sporla yaşattı. Menteşe ilçesinde düzenlenen Atatürk’ü Anma Oryantiring Yarışması, 10-25 yaş arası 100 gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Kiramettin ve Karşıyaka mahallelerini kapsayan yarış, Menteşe Belediyesi Başkanlık Binası önünden başlayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası önünde sona erdi. Muğla Oryantiring İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen yarış sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Atölyede Atatürk Temalı Sanat Çalışmaları

Sanat ve Beceri Atölyesi, 10 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te Atatürk temalı özel bir oturumla katılımcılarını bir araya getirdi. Atölyede Atatürk baskılı vitray çalışması ve Atatürk posterinin yer aldığı el baskı uygulaması gerçekleştirildi.

Çocuklar, el emeğiyle hazırladıkları bu çalışmalarda Ata’ya olan sevgilerini ve Cumhuriyet’e duydukları bağlılığı ifade etti.

Konservatuvardan “Bir Işık Doğar Mustafa Kemal” Gösterisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 10 Kasım etkinlikleri kapsamında “Bir Işık Doğar Mustafa Kemal” adlı müzikli ve zeybekli anlatımı sahneledi. Türkülerin, zeybeklerin ve anlatıların iç içe geçtiği gösteride, Ulu Önder’in Anadolu halkıyla kurduğu bağ sanatın diliyle anlatıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda duygu dolu anlar yaşandı.

Başkan Ahmet Aras: “Atatürk’ü Anmak, Onun Yolunda Yürümektir”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 Kasım günü boyunca düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

Başkan Aras, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Atatürk’ü anmak sadece bir güne sığdırılacak bir tören değildir. Biz O’nu, düşünceleriyle, çağdaşlıkla, bilimle ve Cumhuriyet’e sahip çıkarak yaşatıyoruz. Ulu Önderimizin bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, tüm değerleriyle birlikte yaşatmak, dünya var olduğu sürece vazgeçilmezimiz olacak.”

