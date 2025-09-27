Muğla Büyükşehir, Kamu Kurumlarıyla İş Birliğiyle Ulaşımı Güçlendiriyor

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kamu kurumlarıyla yapılan protokoller ile kentin yol alt yapısı güçleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, protokol kapsamında 16 milyon 60 bin TL yatırımla yapımı yeni tamamlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının bağlantı yolu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi A Kapı girişinde düzenleme çalışmalarına başladı.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Bağlantı Yolunda Çalışmalar Başladı

Yapılan protokol ile 14 milyon 360 bin TL’lik yatırımla 865 metre uzunluğundaki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının bağlantı yolunda çalışmalar başladı. Projenin ilk aşamasında hafriyat işlemleri yapılıyor. Devamında kaldırım için zemin düzenlemeleri, 865 metre bordür döşemesi, 100 metre taş istinat duvarı ve 11 bin 230 metrekare parke kaplama çalışmaları tamamlanacak.

MSKÜ A Kapı Girişi Yenileniyor

Ayrıca, 1 milyon 700 bin TL yatırımla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi A Kapı girişinde de başlatılan çalışmalarda şu ana kadar mevcut kaplama söküldü, zemin düzenlendi, 800 metre bordür döşendi ve 500 ton plent miks temel serildi. Ardından kaldırım için parke kaplama yapılacak ve kavşak düzenlemesi kapsamında sıcak asfalt serilecek.

Şehir Plancısı Caner: “Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek İçin Çalışmalarımıza Hız Kesmeden Devam Ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesinde görevli Şehir Plancısı Gül Caner, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının bağlantı yolu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi A Kapı girişinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın kamu kurumlarıyla iş birliğine verdiği önem doğrultusunda güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Aras: “İş Birliği İçerisinde Yürüttüğümüz Çalışmalar Sayesinde Geleceğe Dönük Güçlü Bir Altyapı Oluşturuyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızın her noktasında vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde hem kentimizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyor hem de geleceğe dönük güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak olacak” dedi.

