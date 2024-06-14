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Muğla Büyükşehir Orkestrası ve Esther Abrami’den muhteşem konser

Muğla Büyükşehir Orkestrası ve Esther Abrami’den muhteşem konser
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi işbirliği ile ünlü kemancı Esther Abrami Marmaris’te sanatseverlerle buluştu. Konserde Esther Abrami’ye Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşlik etti.

Marmaris Amfi Tiyatro Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve ünlü Kemancı Esther Abrami konseri ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Muğla Büyükşehir, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) işbirliği ile düzenlenen konserde Esther Abrami, Türkiye’de ilk kez "Cınema" albümüyle sahne aldı. Bu özel etkinlikte Abrami’ye Türk müziğinin sevilen isimlerinden Can Okan’da eşlik etti.

Esther Abrami Türkiye’de İlk Kez "Cınema" Albümüyle Marmaris’te Sahne Aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, Şef Can Okan ve Solist Esther Abrami ile Marmaris Amfi Tiyatro’da düzenlenen konserde ünlü kemancı Esther Abrami Türkiye’de ilk kez "Cınema" albümüyle sahne aldı. Konserde Esther Abrami yeni albümünden The Hanging Tree From The Hunger Games Mockingjay, Shostakovich, The Gadfly Op 97 Youth Romance, Naruto, Alone Theme, Demon Slayer, Kamado Tanjirou No Uta, Yumeji’s Theme, In the mood for love, Louise Farrenc, Andante Sostenuto, Angela Morley, Reverie, Julian Llyod Webber, Jackie’s Song, Rachel Portman, Little Prince Orchestra Suite, Themes from Chocolat, Tchaikovsky, Valse Sentimentale Op.51, No.6, Delibes, Flower Duet, If, The Diary Of Anne Frank, Buongiorno Principessa, La vita e Bella, Comptine D’Un Autre été, Le Fabuleux Destin D’Amelie Poulain, Vois Sur Ton Chemin, Les choristes, Zeyn, Capharnaum, Toss A Coin To Your Witcher, The Witcher eserlerini çaldı.

Muğla Büyükşehir Orkestrası ve Esther Abrami’den muhteşem konser - Resim : 1

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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