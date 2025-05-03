  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ekrem İmamoğlu'ndan ''19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?'' belgeseli

Ekrem İmamoğlu'ndan ''bir soruşturmanın anatomisi'' belgeseli!

Güncelleme:

Gözaltına alınıp İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklandıktan sonra Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendi Youtube kanalından "19 Mart darbesi nasıl yapıldı" başlığıyla "Bir Soruşturmanın Anatomisi" adlı tutuklanma sürecini anlatan belgeselini yayınladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nden İBB'ye yapılan operasyonu anlatan belgeseli sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

 "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?

Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları..."

Üniversitenin diploma iptal kararı yargıdan döndüÜniversitenin diploma iptal kararı yargıdan döndüGüncel

 

 

text-ad
Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu CHP 19 mart darbesi belgesel video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3 veda 1 merhaba... Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim dahil oluyor! 3 veda 1 merhaba... Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim dahil oluyor! Gericiler gülümseyen kadın fotoğrafının yer aldığı reklam afişine saldırdı! Gericiler gülümseyen kadın fotoğrafının yer aldığı reklam afişine saldırdı! Beşitkaş'ta Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kulüpten ihraç edildi Beşitkaş'ta Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kulüpten ihraç edildi Marmara Denizi'ndeki 6,2'lik deprem yine fırsatçılara yaradı Marmara Denizi'ndeki 6,2'lik deprem yine fırsatçılara yaradı ''Biz acımasız'' deyip terör estiriyorlardı... Polis de onlara acımadı! ''Biz acımasız'' deyip terör estiriyorlardı... Polis de onlara acımadı! Öldürmeye doymayan İsrail, kanlı ortadoğu projesini devreye soktu! Öldürmeye doymayan İsrail, kanlı ortadoğu projesini devreye soktu! İki öğrenci servisi trafiği birbine kattı: Çocuklarımız bu magandalara emanetmiş! İki öğrenci servisi trafiği birbine kattı: Çocuklarımız bu magandalara emanetmiş! Kuluçkaya yatan Yaren leylekten tüm Türkiye'yi heyecanlandıran haber Kuluçkaya yatan Yaren leylekten tüm Türkiye'yi heyecanlandıran haber Çocuklar Duymasın'ın iki efsanesi yıllar sonra yeniden birarada Çocuklar Duymasın'ın iki efsanesi yıllar sonra yeniden birarada Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu
Cem Küçük, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar birbirine girdi Cem Küçük, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar birbirine girdi Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ''lüks konseptli'' aşk ilanı olay oldu Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ''lüks konseptli'' aşk ilanı olay oldu Marmara Denizi'nde bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi! Marmara Denizi'nde bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi! Güzellik merkezinde kadın ortaklar arasında gizli kameralı müstehcen videolu tehdit skandalı Güzellik merkezinde kadın ortaklar arasında gizli kameralı müstehcen videolu tehdit skandalı Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu Birkaç gün daha dayanın... Yağmurlar gidiyor, yaz geliyor! Birkaç gün daha dayanın... Yağmurlar gidiyor, yaz geliyor! Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakamlarla yanıt verdi Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakamlarla yanıt verdi Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü! Az kalsın diri diri yanacaktı! Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü! Az kalsın diri diri yanacaktı! ''İstanbul'un Manhattanı''nda yol çöktü! ''İstanbul'un Manhattanı''nda yol çöktü!