Ekrem İmamoğlu'ndan ''bir soruşturmanın anatomisi'' belgeseli!

Gözaltına alınıp İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklandıktan sonra Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendi Youtube kanalından "19 Mart darbesi nasıl yapıldı" başlığıyla "Bir Soruşturmanın Anatomisi" adlı tutuklanma sürecini anlatan belgeselini yayınladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nden İBB'ye yapılan operasyonu anlatan belgeseli sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları..." Üniversitenin diploma iptal kararı yargıdan döndüGüncel