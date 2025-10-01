Muğla Büyükşehir Sıcak bir Çorba ile Öğrencilerin Yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da üniversite öğrencilerini sıcak bir çorba ile karşılıyor. Kötekli Yerleşkesi C kapı girişinde başlatılan çorba ikramıyla öğrenciler, haftanın beş günü sıcak çorbalarla güne başlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da öğrencilere yönelik hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli Yerleşkesi C kapı girişinde başlattığı çorba ikramı ile öğrencileri sabah ve öğle saatlerinde karşılıyor.

Haftanın beş günü devam eden hizmetle öğrencilere ve vatandaşlara farklı çorba çeşitleri sunuluyor. Ezogelin, mantar, domates, tavuk ve tarhana çorbaları ikram ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Kötekli Yerleşkesi’nde toplam 340 bin kişiye çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Berke Biçimli: “Çorba Sayesinde İçimiz Isınıyor ve Karnımız Doyuyor”

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berke Biçimli, “Çorba dağıtımı gayet yerinde bir uygulama. Kış aylarında sabahları çorba sayesinde içimiz ısınıyor ve karnımız doyuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik çalışmalarından çok memnunum. Ulaşımda 1 TL uygulaması, çorba ikramı gibi uygulamalar ekonomik açıdan da bizlere fayda sağlıyor. Öğrencileri düşündüğü için Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ederim.” dedi.

Delfin Işık: “Ahmet Başkanımız Geldiğinden Beri Çok Fazla İş Yaptı”

Mimarlık öğrencisi Delfin Işık, “Fırsatım oldukça çorbadan yararlanıyorum, doyurucu ve tadı çok lezzetli oluyor. Öğrencilere yönelik çalışmaları da gayet başarılı buluyorum. Ahmet Başkanımız geldiğinden beri çok fazla iş yaptı. Ulaşım konusunda da yaptığı uygulamalar bizler için çok faydalı. Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Mert Arslan: “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Çalışmalardan Gayet Memnunuz”

Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Mert Arslan, “Geçen seneden beri geçerken çorba ikramından yararlanıyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalardan gayet memnunuz. Bütçe dostu uygulamalar sayesinde bir nebzede olsa rahatlıyoruz.” dedi.

Alp Kaan Alkaçır: “Çorba Çeşitlerinden Çok Memnunum”

Turizm Rehberliği öğrencisi Alp Kaan Alkaçır, “Sabahları veya ders çıkışlarında buradan geçtikçe çorba ikramından yararlanıyoruz. Çorba çeşitlerinden de çok memnunum. Ahmet Başkanımız öğrencilere çok önem veriyor. Ulaşım konusunda da 1 TL uygulamasıyla bize destek oluyor. Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sosyal Hizmet Uzmanı Betül Can: “Sosyal Belediyecilik Uygulamalarına Devam Etmekteyiz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Betül Can, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kötekli’de üniversite öğrencilerimiz için çorba ikramımız başladı. Haftanın 5 günü 08.30-14.30 saat aralıklarında çorba ikramımızı yapmaktayız. Ezogelin, Mantar, Domates, Tavuk ve Tarhana çorbası çeşitlerimiz ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın öncülüğünde sosyal belediyecilik uygulamalarına devam etmekteyiz.” dedi.

Başkan Aras: “Her Zaman Öğrencilerimizin Yanındayız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte Kötekli Yerleşkesi’nde başlattığımız çorba ikramı, onların hem kış aylarında içlerini ısıtacak hem de ekonomik açıdan bir nebze olsun rahatlamalarını sağlayacak. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, ulaşımda 1 TL uygulaması, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik kırtasiye desteği ve çorba ikramı gibi hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Muğla’mızı tercih eden öğrencilerimizin her biri ailelerinin bizlere emaneti. Onların mutlu bir şehirde rahat ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.