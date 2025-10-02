  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir, Ula Şirinköy’de Yol Çalışmalarını Tamamladı

Muğla Büyükşehir, Ula Şirinköy’de Yol Çalışmalarını Tamamladı

Muğla Büyükşehir, Ula Şirinköy’de Yol Çalışmalarını Tamamladı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesinde başlattığı yatırımlar kapsamında Şirinköy-Çıtlık güzergâhındaki toplam 13 milyon 710 bin TL’lik sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Ula’nın Şirinköy-Çıtlık güzergâhında 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolun yenileme çalışmalarıyla bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Proje kapsamında, toplam 13 milyon 710 bin TL’lik yatırımla kullanım ömrünü dolduran mevcut asfalt sökülerek yerine sıcak asfalt kaplama yapıldı. Ayrıca yol boyunca lokal yağmur suyu imalatları da gerçekleştirildi.

Şahin Kıroğlu: “Yolun Yenilenmesiyle Köyümüzün Profili Değişti”

Mahalle Sakini Şahin Kıroğlu, “Yolumuz kötü durumdaydı. Ahmet Başkanımız sayesinde yeni bir yola kavuştuk. Yolun yenilenmesiyle köyümüzün profili değişti. Başkanımız kırsal mahalleler için uğraşıyor, emek veriyor. Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Menekşe Bektaş: “İki Araç Yan Yana Geçemez Durumdaydı, Yenilenince Çok Güzel Oldu”

Mahalle Sakini Menekşe Bektaş, “Yolumuz kötü durumdaydı, asfaltı eskimişti. İki araç yan yana geçemez durumdaydı. Yağmur yağdığı zaman çamur oluyordu. Şimdi yenilenince çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Ayşe Yurtsever: “Böyle Bir Yol Uzun Zamandır İhtiyacımız Vardı”

Mahalle Sakini Ayşe Yurtsever, “Eski yolumuz sıkıntılıydı. Tozdan çamurdan, evler ve araçlar çok etkileniyordu. Asfaltın yenilenmesiyle yolumuz daha düzenli oldu. Böyle bir yola uzun zamandır ihtiyacımız vardı ve yenilenmesiyle çok mutlu olduk. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu. 

Muhtar Sarıoğlu: “Yolumuz Yenilenince Düzenli Bir Hale Geldi”

Şirinköy Mahalle Muhtarı Bünyamin Sarıoğlu, “Yolumuz dar ve çukurlu durumdaydı, güvenli bir yol değildi. Yolumuz yenilenince daha konforlu ve düzenli bir hale geldi. Talebimizi karşılayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a çok teşekkür ederiz. Ahmet Başkanımızın kırsal mahallelere yaptığı yatırımlar çok yerinde yatırımlar.” dedi.

İnşaat Yüksek Mühendisi Kodal: “2 Bin 700 Metre Uzunluğundaki Yolun İmalatını Bitirdik”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Kodal, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Ula ilçemizde şehir içi yollara verdiğimiz önem doğrultusunda toplam 13 milyon 710 bin TL’lik yatırımla başlattığımız Şirinköy-Çıtlık güzergahında sıcak asfalt yenileme çalışmalarını tamamladık.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın güvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tamamlanan çalışmaların Ula halkına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Başkan Aras: “Her Bölgemize Eşit Hizmet Götürmeye Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak en temel önceliklerimizden biri, vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanlarına kavuşmasıdır. Bu anlayışla il genelinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Muğla’mız 13 ilçesi ile bir bütün, köylerimiz, mahallelerimiz, kırsal bölgelerimiz bu kentin ayrılmaz bir parçası. Ula’dan Datça’ya, Milas’tan Fethiye’ye kadar her yerde eşit hizmet anlayışıyla çalışıyor, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyoruz. Kırsal mahallelerimizde yapılan her yol, her altyapı çalışması, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltiyor. Bu anlayışla her bölgemize eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz.” dedi.

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy canlı yayında ''badem bıyık'' deyince apar topar yayından alındı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy canlı yayında ''badem bıyık'' deyince apar topar yayından alındı Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızından bir şok iddia daha: ''Ünlü şarkıcı benim ağabeyim!'' Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızından bir şok iddia daha: ''Ünlü şarkıcı benim ağabeyim!'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Fidan'ın KAAN açıklamasına dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Fidan'ın KAAN açıklamasına dikkat çeken yanıt Uzmanlardan 5.0'lık Marmara depremi sonrası peş peşe uyarı Uzmanlardan 5.0'lık Marmara depremi sonrası peş peşe uyarı Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi sakatlık şoku! Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi sakatlık şoku! Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber... Dillere destan aşkları bitti; 3 yıl sonra boşanıyorlar! Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber... Dillere destan aşkları bitti; 3 yıl sonra boşanıyorlar! Türkiye'nin 16 metrelik devi 4 yıl önce gömüldüğü mezarından çıkarılıyor! Türkiye'nin 16 metrelik devi 4 yıl önce gömüldüğü mezarından çıkarılıyor! Ahmet Minguzzi davasında ortalık karıştı! Tartışma koridorlara taştı... Ahmet Minguzzi davasında ortalık karıştı! Tartışma koridorlara taştı... Marmara Denizi'nde peşpeşe derpremler: Önce 5.0 ardından 4,0! Marmara Denizi'nde peşpeşe derpremler: Önce 5.0 ardından 4,0! Güllü'nün komşusundan kafa karıştıran sözler! Güllü'nün komşusundan kafa karıştıran sözler!
Bir ünlü isim daha herşeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etti... Bir ünlü isim daha herşeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etti... Otomobil satışlarında rekor! İşte Eylül ayının en çok satan modelleri Otomobil satışlarında rekor! İşte Eylül ayının en çok satan modelleri Herkes üşürken onlar yanıyor: Termometreler 33 dereceyi gösterdi Herkes üşürken onlar yanıyor: Termometreler 33 dereceyi gösterdi Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti Bahar Candan'dan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk için skandal ifadeler! Bahar Candan'dan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk için skandal ifadeler! Memurların, SKK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammı belli oldu Memurların, SKK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammı belli oldu Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Osimhen depremi Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Osimhen depremi Hafta sonu planınızı değiştirin: Hem gök gürültülü sağanak yağılşlar hem de fırtına geliyor! Hafta sonu planınızı değiştirin: Hem gök gürültülü sağanak yağılşlar hem de fırtına geliyor! Esra Ezmeci'ye gelen itiraf mide bulandırdı: Bu nasıl bir sapkınlık ? Esra Ezmeci'ye gelen itiraf mide bulandırdı: Bu nasıl bir sapkınlık ? Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi