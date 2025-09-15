Muğla Büyükşehir’den Sağlıklı ve Temiz Çevre İçin Yoğun Mesai

Muğla Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle 13 ilçede kapsamlı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cadde, sokak, bulvar ve liman gibi kamusal alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerde; büyük yol süpürme araçları, küçük süpürge araçları, arazöz, çöp taksi ve vidanjörlerin yanı sıra çok sayıda ekipman görev alıyor. Çalışmalarda ayrıca kent mobilyalarının da temizliği titizlikle yapılıyor. Çalışmalar, il genelinde planlı bir şekilde devam ediyor ve tüm kamusal alanlarda düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Karakuş: “ Tüm İlçelerimizde Temizlik Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mehmet Berkem Karakuş, yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

“Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak cadde, sokak, bulvar ve limanlarda derinlemesine temizlik çalışmaları başlattık. Menteşe’de başlayan uygulamamız, kısa süre içerisinde 13 ilçemizin tamamında hayata geçirilecek. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın çevreye verdiği önem doğrultusunda planlı ve tasarruflu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Başkan Aras: “Kentimizi Daha Temiz Bir Geleceğe Taşıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent temizliği çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Muğla, doğası ve tarihiyle dünyanın en özel şehirlerinden biri. Biz bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara en sağlıklı haliyle aktarmak zorundayız. Temizlik sadece estetik bir unsur değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın ve çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışının gereğidir. Bu bilinçle 13 ilçemizde kapsamlı çalışmalarımızı sürdürüyor, kentimizi daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir geleceğe taşıyoruz.”

İHA