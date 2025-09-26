  1. Anasayfa
  4. Muğla Büyükşehir’den Üreticilere Ücretsiz Yem Bitkisi Tohumu Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan yem maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli bir destek programı başlattı. 1 ila 10 dekar arazi varlığı bulunan üreticiler, Tritikale, Arpa ve Yulaf tohumu için ücretsiz destekten faydalanabilecek.

Çiftlik hayvanlarının temel besin kaynağı olan kaba yemin, üreticiler için en yüksek maliyetli girdilerden biri olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, bu maliyetleri azaltmak ve üreticilerin elini güçlendirmek için ücretsiz yem bitkisi tohumu desteği sunuyor. Programla birlikte tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve kırsalda kalkınmanın hızlandırılması hedefleniyor.

Başvurular Başladı

Destekten faydalanmak isteyen üreticiler başvurularını https://mugla.bel.tr/tohumdestek adresindeki “yem bitkisi tohumu talep” linki üzerinden yapabiliyor. Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, en fazla 10 dekarlık alan için başvuruda bulunabilecek. Farklı yem bitkisi türleri tercih edilebilecek ancak toplam ekim alanı 10 dekarı geçemeyecek. Başvurular sırasında Tapu veya ÇKS belgesi ile kimlik fotokopisinin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Dekara verilecek tohum miktarı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek. Her haneden yalnızca bir kişinin başvuru yapabileceği uygulamadan yararlanmak isteyen üreticilerin, başvurularını 10 Ekim 2025 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Başkan Aras: “Üreticimizin Yanındayız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımsal üretimin Muğla için stratejik önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Muğla’mız sadece turizmin değil, aynı zamanda tarımın da başkentlerinden biridir. Bizim için üreticimizin alın teri çok değerlidir. Onların emeğini desteklemek, maliyetlerini düşürmek ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak öncelikli görevlerimizdendir. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin en büyük giderlerinden biri yem maliyetidir. Biz de bu yükü hafifletmek ve kırsal kalkınmayı desteklemek için ücretsiz yem bitkisi tohumu desteğimizi başlattık. Amacımız, üreticimizin yanında olmak, köylerimizi güçlendirmek ve geleceğe daha güçlü bir tarımsal yapı bırakmaktır.”

