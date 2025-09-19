  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Kötekli ve Yeniköy’de 502 Milyonluk Dönüşüm Başladı

Muğla Kötekli ve Yeniköy’de 502 Milyonluk Dönüşüm Başladı

Muğla Kötekli ve Yeniköy’de 502 Milyonluk Dönüşüm Başladı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 502 milyon 28 bin TL yatırımla Menteşe ilçesinin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde hayata geçirdiği yol ve alt yapı çalışmalarına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehrin yaşam standartlarını artırmak ve çağdaş, güvenli bir altyapı inşa etmek için kente değer katacak projeleri aralıksız hayata geçiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı üniversite yerleşkesinin de yer aldığı Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL yatırımla kapsamlı bir yenileme çalışmasına başladı.

Kötekli ile Yeniköy’de Modern ve Güvenli Yola Kavuşacak

Proje kapsamında Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi’nde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404 Sokak’ta ise bin 500 metreye ulaşan güzergahta kaldırım, plentmix temel, binder, aşınma ve reglaj çalışmaları yapılacak. Toplam 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi ile yollar modern ve güvenli hale getirilecek.

Proje ile 7 bin metre yağmursuyu hattı, 6 bin metre içme suyu hattı döşenecek ayrıca 200 metrelik dere ıslahı yapılacak ve güzergâh üzerinde 2 adet köprü niteliğinde menfez inşa edilecek.

Kötekli’de Yol Çalışmaları Vatandaşları Memnun Etti

Esnaf Salih Kurt, “Yolumuzun asfaltı çok eskimişti. Başlatılan çalışma ile birlikte yollardaki problemlerimiz, otopark sorunumuzda çözülecek, yoldaki düzen değişecek. En önemlisi ise güvenlikli bir yol olacak.” dedi.

Kötekli’de yaşayan vatandaş Filiz Acar, “Çalışmalar başladığı için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Ahmet Başkanımız sorunları buraya gelerek incelemişti. Bu çalışmalar ile Kötekli’nin çehresi değişecek.” diye konuştu.

 Muhtar Çetin: “Çalışmalar Başladı, Modern Yollara Kavuşmuş Olacağız”

Kötekli Mahalle Muhtarı Yusuf Çetin, “Kötekli yolumuzun asfaltı artık eskimişti. Yağmur yağdığı zaman su baskınları yaşanıyordu. Yıllarca biriken bozuklukların giderilmesi için bu çalışma başlangıç oldu. Ahmet Başkanımıza uzun zamandır beklediğimiz bu çalışmayı hayata geçirdiği için çok teşekkür ederiz. Kötekli’de çalışmalar başladı. Çalışmalar ile güvenli ve modern yollara kavuşmuş olacağız.” ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisi Demirkol: “502 Milyon 28 Bin TL’lik Yatırımımıza Başladık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi Gülbahar Demirkol, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın güvenli ve konforlu ulaşımın yanı sıra altyapı ve şehir estetiğine verdiği önem doğrultusunda;  Kötekli ve Yeniköy Mahallelerimizde 502 milyon 28 bin TL’lik yatırımla yol, altyapı, kaldırım, cadde, bulvar, meydan ve otopark imalatlarını kapsayan çalışmalarımıza başladık.

Otopark, yeşil alan düzenlemesi, meydan, park ve peyzaj çalışmalarımızla Kötekli ve Yeniköy’e yeni bir çehre kazandırmış olacağız.” dedi.

Başkan Aras: “Bölgeye Yeni Bir Çehre Kazandıracağız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Menteşe ilçemizin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL’lik büyük bir yatırımın çalışmaları başladı. Kentimizin yaşam standartlarını yükseltmek, çağdaş, güvenli ve konforlu bir altyapı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda bölgede 7 bin metre yağmursuyu, 6 bin metre içme suyu hattı, dere ıslahı, menfez imalatları, kaldırım ve asfalt çalışmalarıyla altyapıyı baştan sona yenileyeceğiz. Ardından modern yollar, meydanlar, otoparklar ve yeşil alan düzenlemeleriyle bölgeye yeni bir çehre kazandıracağız.

Amacımız sadece yolları yenilemek değil; geleceğe güvenle bakan, sağlıklı ve estetik bir kent inşa etmek. Muğla’mızın her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.

 

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Göbeklitepe'de tarihin seyrini değiştirecek bir keşif daha! Göbeklitepe'de tarihin seyrini değiştirecek bir keşif daha! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce kış, ardından yaz geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce kış, ardından yaz geliyor! Hakkında hapis cezası istenen gazeteci Ece Üner için karar verildi Hakkında hapis cezası istenen gazeteci Ece Üner için karar verildi Soruşturmaların kilit ismi: ''3 milyarlık iş yapmışız, ifademle 3 belediye başkanı tutuklandı'' Soruşturmaların kilit ismi: ''3 milyarlık iş yapmışız, ifademle 3 belediye başkanı tutuklandı'' Diyanet'in Ali Erbaş sonrası ilk Cuma hutbesi bu oldu Diyanet'in Ali Erbaş sonrası ilk Cuma hutbesi bu oldu Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinin yeni aşk yuvaları olay oldu Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinin yeni aşk yuvaları olay oldu TÜİK ilk kez açıkladığı verilerle Türkiye gerçeğini gözler önüne serdi: Hayatta kalmak zorlaşıyor! TÜİK ilk kez açıkladığı verilerle Türkiye gerçeğini gözler önüne serdi: Hayatta kalmak zorlaşıyor! Emeklilik sistemi değişiyor; prim süresi azalıyor, tek şartla 5 yıl erken emeklilik geliyor! Emeklilik sistemi değişiyor; prim süresi azalıyor, tek şartla 5 yıl erken emeklilik geliyor! Eylül ayında lapa lapa kar sürprizi! Kar kalınlığı 15 santimi buldu Eylül ayında lapa lapa kar sürprizi! Kar kalınlığı 15 santimi buldu Ece Üner'den, Ali Erbaş'a canlı yayında ''nasıl bilirdiniz'' vedası! Ece Üner'den, Ali Erbaş'a canlı yayında ''nasıl bilirdiniz'' vedası!
Antalya'da büyük orman yangını: Bazı yerleşim yerleri tahliye edildi! Antalya'da büyük orman yangını: Bazı yerleşim yerleri tahliye edildi! AK Partili belediyeye operasyon: Belediye başkanı gözaltında! AK Partili belediyeye operasyon: Belediye başkanı gözaltında! Defne Samyeli, ''kalçası bile protez'' diyen Ece Erken'e bikinisiyle yanıt verdi! Defne Samyeli, ''kalçası bile protez'' diyen Ece Erken'e bikinisiyle yanıt verdi! Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran an; Oktay Kaynarca izleyiciyi durdurdu! Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran an; Oktay Kaynarca izleyiciyi durdurdu! Bakan duyurdu: Artık onlar şehit, yakınları ise şehit sayılacak! Bakan duyurdu: Artık onlar şehit, yakınları ise şehit sayılacak! KYK kız öğrenci yurdundaki mide bulandıran skandalda 3 isim görevden alındı! KYK kız öğrenci yurdundaki mide bulandıran skandalda 3 isim görevden alındı! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'yla ilgili dudak uçuklatan iddia Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'yla ilgili dudak uçuklatan iddia Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten gündeme bomba gibi düşen iddia Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten gündeme bomba gibi düşen iddia Süper Lig'e bomba düştü: Süper Lig hakemleri hakkında şike soruşturması! Süper Lig'e bomba düştü: Süper Lig hakemleri hakkında şike soruşturması!