  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla'da Büyükşehir, 749 Futbol Sahası Büyüklüğündeki Hafriyatı Bertaraf Etti

Muğla'da Büyükşehir, 749 Futbol Sahası Büyüklüğündeki Hafriyatı Bertaraf Etti

Muğla'da Büyükşehir, 749 Futbol Sahası Büyüklüğündeki Hafriyatı Bertaraf Etti
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mobil Geri Kazanım Tesisi ile bugüne kadar 9 milyon 880 bin metreküp atığı bertaraf etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde oluşan hafriyat toprağı ve inşaat atıklarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla Mobil Geri Kazanım Tesislerini hayata geçirdi. Bu tesislerle hem çevrenin korunması hem de belediye kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde kurduğu üç Mobil Geri Kazanım Tesisi ile hafriyat toprağı ve inşaat-yıkıntı atıklarını çevreye zarar vermeden bertaraf ediyor. Bugüne kadar 749 futbol sahası alanına denk gelen 9 milyon 880 bin metreküp atık işlenerek çevre kirliliğinin önüne geçildi.

92 Milyon TL’lik Tasarruf Sağlandı

İl genelinde devam eden inşaatlarda oluşan hafriyat atıkları Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçe için belirlediği hafriyat alanlarına getirilerek doğaya bırakılması engelleniyor. Getirilen atıklar mobil geri kazanım tesisinde ayrıştırılarak bertaraf ediliyor. Dönüştürülen atıklar yol yapımı ve  altyapı çalışmalarında kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi, kurduğu üç mobil geri kazanım tesisinde bugüne kadar 327 bin 800 metreküp bahçe toprağı ve agrega malzemesi (yol alt dolgu malzemesi, yastıklama ve gömlekleme malzemesi, alt temel dolgu malzemesi, filler malzeme, drenaj malzeme) elde etti.  Elde edilen malzemelerin belediye hizmetlerinde kullanılmasıyla yaklaşık 92 milyon TL tasarruf sağlandı.

Başkan Aras: “Doğayı Korumak, Geleceğimizi Korumaktır”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının kontrol altına alınmasının çevre için büyük önem taşıdığını belirterek, Mobil Geri Kazanım Tesisinin bu alandaki örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

Başkan Aras, “Muğla gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan bir kentte çevreyi korumak bizim en temel görevimiz. Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarını kontrol altına almak, doğaya gelişigüzel dökümleri önlemek amacıyla kurduğumuz mobil geri kazanım tesisi ile milyonlarca atığı bertaraf ettik. Bu sadece çevreyi korumak değil, aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir Muğla bırakma kararlılığımızın da göstergesidir.” dedi.

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sürpriz ''Murat Kurum'' kararı Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sürpriz ''Murat Kurum'' kararı Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı
Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Hükümetin yüksek emekli maaşı planı belli oldu: Çalışın kazanın! Hükümetin yüksek emekli maaşı planı belli oldu: Çalışın kazanın! TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı