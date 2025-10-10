Muğla’da Demokrasiye Felsefi Dokunuş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Felsefe Kültür Sanat Derneği, Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi işbirliği ile demokrasi kavramını her yönüyle ele alacak önemli bir sempozyum düzenliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Felsefe Kültür Sanat Derneği, Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi işbirliği ile “Demokrasinin ‘Demos’u, Antik Çağ’dan Bugüne Gelen Bir Kavramın Çok Boyutlu Analizi” konulu sempozyum düzenleniyor. Etkinlik 25 Ekim 2025 Cumartesi günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde saat 10.45’de başlayacak.

Alanında Uzman İsimler Katılıyor

25 Ekim 2025 Cumartesi günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde saat 10.45’de başlayacak olan sempozyumda Prof. Dr. Nami Başer, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Tolga Şirin, Prof. Dr. Solmaz Zelyüt, Dr. Ali Haydar Fırat, Dr. Özge Soysal, Zülâl Kalkandelen ve Suat Özçağdaş konuşmacı olarak katılacak. Sempozyum gün boyu 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Apaydın “Bu Etkinliği Antik Dünya’nın En Canlı Kentinde Düzenliyoruz”

FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın “Demokratik sistemlerin küresel bir sorgulama sürecinden geçtiği ve ülkemiz özelinde büyük bir sınavın verildiği bu dönemde, ‘halkın iktidarı’ anlamına gelen demokrasi kavramını en temelden tartışmaya açmak istedik. Bu etkinliği, antik dünyanın en canlı kent yaşamlarına ve sivil toplum fikrinin yeşerdiği agoralara ev sahipliği yapmış, demokrasinin beşiği Ege’nin ayrılmaz bir parçası olan Muğla’mızda düzenliyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Bu etkinlikteki amacımız, ‘demos’u anlamaya çalışırken, onunla ilişkili diğer kavramları da masaya yatırmak. Sözgelimi Antik Yunancada kan bağına dayalı, aynı soydan gelen insanların oluşturduğu halk anlamına gelen ‘ethnos’, rasyonel tartışma ve hukuki çerçeveden yoksun örgütsüz bir halkı ifade eden ‘okhlos’ ve dini ayrıcalıkları olmayan sıradan insanların oluşturduğu halka işaret eden ‘laos’ gibi kavramlarla birlikte düşüneceğiz” dedi.

Başkan Aras “Demokrasi Yaşatılması Gereken Bir Kültürdür”

Demokrasi sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olduğunu belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “ Toplumun her kesiminin söz hakkına sahip olduğu, katılımcılığın güçlendiği, özgürlüklerin ve adaletin kök saldığı bir düzenin temelidir. Bizler de bu anlayışla, demokrasiyi sadece savunan değil, yaşatan bir kent olma hedefiyle çalışıyoruz. Muğla’yı düşüncenin, özgürlüğün ve katılımın başkenti yapmak için bu tür etkinlikleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Tüm yurttaşlarımızı bu anlamlı buluşmaya davet ediyorum” dedi.