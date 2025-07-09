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Murat Çalık yeniden hastaneye sevk edildi

Murat Çalık yeniden hastaneye sevk edildi
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden hastaneye sevk edildi.

Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında yeni gelişme var.

23 Haziran'da sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden hastaneye sevk edilen ve bir operasyon geçiren Murat Çalık dün cezaevine gönderilmişti.

Murat Çalık bugün tekrar rahatsızlandı ve yeniden hastaneye sevk edildi.

Çalık'ın sağlık durumu nedeniyle cezaevinden tahliye edilip edilmeyeceğine Adli Tıp Kurumu karar verecek.

Murat Çalık, 4 Haziran'da İstanbul'daki Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi'ne nakledilmişti.

Cezaevinde sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından 23 Haziran’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Daha önce iki kez kanser geçiren Murat Çalık cezaevi sürecinde 18 kilo vermişti.

Çalık'ın avukatları "Sağlık durumu cezaevi şartlarına uygun değildir ve kanser geçirme riski çok yüksektir." açıklamasını yapmıştı.

Çalık'ın kemik iliğinden alınan parçada lösemiye işaret eden hücrelerin sınır değerde olduğu ve bağışıklığının düştüğü belirtildi.

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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