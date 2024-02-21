AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum "Bunların mantığıyla şehir 100 yılda dönüşmez çünkü böyle bir dertleri yok" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 24 TV ve 24 Radyo ortak yayınına katıldı. Helin Aslan’ın moderatörlüğündeki Seçim Özel Yayını’nda, soruları yanıtlayan Kurum, mevcut İBB Başkanı’nın gündem değiştirme çabası içinde olduğunu işaret ederek, “Milletimiz bunlara inanmıyor artık. Heybeleri boş olduğu için gündemi hep farklı gündemlere çekerek; başarısızlıklarını, bilgisizliklerini örtmeye çalışıyorlar.” dedi.

Yayın sırasında, Kurum’a, mevcut İBB Başkanı’nın 650 bin konutun kentsel dönüşümüne ilişkin ‘Asla yapılmamalı’ dediği de hatırlatıldı. Murat Kurum, tepkisini, “İstanbul’da bir deprem olursa eğer bu ülkenin milli güvenlik meselesi haline gelir. Burada çıkıp mevcut başkan şunu söylüyor: Yapılmamalı. İnsanlar enkazın altında mı kalsın başkan? Kusura bakma senin ne düşündüğün bizim umurumuzda bile değil. Bunların mantığıyla şehir 100 yılda dönüşmez çünkü böyle bir dertleri yok.” sözleriyle dile getirdi.

İstanbul için durmadan çalışacaklarını ve yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Kurum, konuşmasını, “Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız. Çok net söylüyorum, bu seçimi farkla alacağız.” sözleriyle noktaladı.