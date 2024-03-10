Murat Kurum: ''İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacağız'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Üsküdar’da düzenlenen ''Yavuztürk Mahallesi Anahtar Teslim Töreni''ne katıldı. Programda konuşan Kurum, ''Herkes müsteih olsun bizim 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak, İstanbullu kardeşlerimiz olacak. İstanbulluların canı da malı da bize emanet olacak'' dedi.

Kurum, "Bu iş bilmez İBB yönetimi maalesef bu koca 5 yılda tüm İstanbul'da sadece 5 bin konut dönüştürebildi. Biz bakanlığımız döneminde sadece Üsküdar'da 15 bin konutu başkanımla elele verdik; Çamlıca Tepesi'nde, Ferah Mahallesi'nde, Üsküdar'ımızın her yerinde biz milletimizle beraber olduk. Orada milletimize söz verdik, o sözleri tuttuk. Bu kardeşiniz İstanbul'da tam 80 bin konutu dönüştürürken Üsküdar'da 15 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm yaparken bunlar buraya bir çivi dahi çakmadı. İnşallah 31 Mart'ta artık bu kötü gidişata dur diyeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar’da düzenlenen 'Yavuztürk Mahallesi Anahtar Teslim Töreni' ne katıldı. Programda Kurum’a eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar Belediye Başkanı ve Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, MHP Üsküdar İlçe Başkanı Naim Özcetekin ile vatandaşlar katıldı. Törende 3 blokta bulunan 73 dairenin tapu ve anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

"İSTANBUL KARARINI VERMİŞTİR"

Programda konuşan Murat Kurum, "Seçime sadece 20 gün kaldı. Tam 64 gündür sahada sadece İstanbul diyerelk İstanbulu kardeşlerimizle biraraya geldik. Bu sürede yüzbinlerce vatandaşımızla kucaklaştık ve şunu net bir şekilde gördük. İstanbul, kararını vermiştir. Üsküdar artık 'Tamam' demiştir. İşte ne olacağını bilmek isteyenler Yavuztürk'e gelip şu meydanın coşkusunu görsünler.Yavuztürk mahallemiz bugün 'Reklam belediyeciliği değil, Gerçek Belediyecilik' diyor. İnşallah 31 Mart’ta Üsküdar, Cumhur İttifakı diyecek. Üsküdar, Murat Kurum diyecek, Hilmi Türkmen diyecek. Üsküdar'da sandıkta rekorları Yavuztürk mahallemiz kıracak. Bu iş bilmez İBB yönetimi maalesef bu koca 5 yılda tüm İstanbul’da sadece 5 bin konut dönüştürebildi. Biz bakanlığımız döneminde sadece Üsküdar’da 15 bin konutu başkanımla elele verdik; Çamlıca Tepesi’nde, Ferah Mahallesi’nde, Üsküdar’ımızın her yerinde biz milletimizle beraber olduk. Orada milletimize söz verdik, o sözleri tuttuk. Bu kardeşiniz İstanbul’da tam 80 bin konutu dönüştürürken Üsküdar’da 15 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm yaparken bunlar buraya bir çivi dahi çakmadı. İnşallah 31 Mart’ta artık bu kötü gidişata dur diyeceğiz" dedi.

"İSTANBUL’DA 1 NİSAN’DA KENTSEL DÖNÜŞÜME BAŞLAYACAĞIZ"

İstanbul’u depreme karşı dayanıklı hale getirecek projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Kurum "Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz; eserlerimizle konuşuyoruz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. Türkiye’nin en büyük bütçesiyle İstanbul’a sadece 5 bin konut yapan bir başkanın bırakın makama gitmeyi, sokağa çıkmaması lazım; ama yüzleri kızarmıyor. Sempozyum var, kentsel dönüşüm yok. Reklam var, kentsel dönüşüm yok. Konser var, eğlence var, kentsel dönüşüm yok. Ortada deprem gerçeği var başkan yok, plan yok, proje yok, hazırlık yok. Biz de diyoruz ki 1 Nisan’da kentsel dönüşüme bundan önce nasıl yaptıysak milletimizle başlayacağız. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen biz İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Herkes müsterih olsun bizim 1 Nisan’dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak, İstanbullu kardeşlerimiz olacak. İstanbulluların canı da malı da bize emanet olacak" diye konuştu.

"İSTANBUL’UN TRAFİK ÇİLESİNİN ÇÖZÜLMEMESİNİN EN BÜYÜK SEBEBİ İHMALKARLIKTIR"

İstanbul’un trafik probleminin sebebinin ihmalkarlık olduğunu dile getiren Kurum, "Geriye dönüp baktığınızda Üsküdar’da 5 yıllık süreçte çakılı bir çivileri, eserleri yok. Oysa ki şu 5 yıldır boş polemiklere ayırdığı vakti İstanbul’a ayırsaydı bugün; aslına yaraşır bir şekilde İstanbul’da yaşıyor olabilirdik. Beş yıldır tatile ayırdığı vakti İstanbul’a ayırsaydı, bugün; daha güzel bir İstanbul’da yaşıyor olabilirdik.5 yıldır reklama ayırdığı bütçeyi kentsel dönüşüme ayırsaydı, bugün; daha dirençli bir İstanbul’da yaşayabilirdik. 5 yıldır yabancı büyükelçilere ayırdığı vakti İstanbul’a ayırsaydı emin olun trafiksiz ve çilesiz bir İstanbul’da yaşayabilirdik. Bugün İstanbulumuzun trafik çilesinin çözülmemesinin en büyük sebebi işte bu ilgisizliktir, ihmalkarlıktır. Bu tembel, kibirli başkan kendi siyasi ikbali için yaptığı görüşme ve kulis yoğunluğundan İstanbul trafiğini unuttu; İstanbul'u unuttu. Siz, İstanbul’un sorunlarını ikinci plana atarsanız, bunun cevabını sandıkta alırsınız" ifadelerini kullandı