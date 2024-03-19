Murat Kurum: ''İstanbul'da riskli bina sorunu olmayacak''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ programında şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi.

“Sizlerle bir araya gelmenin onurunu kıyaslayabileceğimiz başka bir buluşma yoktur.” diyerek konuşmasına başlayan Kurum, “İstiklal şehitlerimizin rüyası ve hedefi istiklaldi, istikbaldi. Tüm şehitlerimizin rüyası; annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, arkadaşlarının, hülasa ait oldukları bu milletin daha huzurlu, daha güvenli bir geleceğe kavuşmasıydı. Şehitlerimizin rüyası bizim rüyamızdır. Şehitlerimizin hayalleri bizim hayallerimizdir. Ve bizim şehitlerimize bir borcumuz var. O borç, milletimize huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Türkiye’yi inşa etmektir. O borç, geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye’yi inşa etmektir.” dedi.

İstanbul’u her zamankinden güvenli, huzurlu, dirençli bir şehir haline getireceklerini belirten Kurum, “Bizi arayanlar; algıda, reklamda bulamayacak. Bizi arayanlar; milletin yuvalarını yaparken bulacak. Bizi arayanlar polemikte bulmayacak. Bizi arayanlar; yerin üstünde dönüşüm, yerin altında metro şantiyelerinde bulacak. İstanbul’un 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacak. Temel atarken, açılış yaparken bulacak. Gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Dün nasıl 81 ilimize ve İstanbul’umuza hizmet ettiysek Allah’ın izniyle 1 Nisan’dan sonra da bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.