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Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Murat Kurum mal varlığını açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçime günler kala mal varlığını açıkladı.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim öncesi mal varlığını açıkladı. Buna göre,  Murat Kurum’un Ankara Çankaya’da kendi adına bir evi, Ankara Altındağ’da bir evi, yine İstanbul Kağıthane’de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunuyor.

200 bin TL, 55 bin Dolar ve 40 bin Euro nakit parası olan Murat Kurum'un, aile üyelerine ait altın ve takılarının değeri ise 3 milyon 333 bin TL olarak belirtildi. 

Kurum'un 14 milyon TL de borcu bulunuyor. 

Mal bildirim belgesinde Murat Kurum adına kayıtlı iki silah bir de tüfek bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçime günler kala mal varlığını açıkladı.

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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