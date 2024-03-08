Murat Kurum'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda kadınlar ile bir araya geldi. Siyasi kariyeri boyunca her zaman kadınlarla birlikte yol yürüdüğünü belirten Kurum, afetlerde, sellerde, yangınlarda her zaman beraber mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Kurum, “Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Bu günün, Türkiye’nin ve dünyanın tüm kadınları için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diyerek konuşmasına başladı.

AK Parti’nin Türkiye’nin en büyük kadın hareketi olduğunu vurgulayan Murat Kurum, “Bu kadın hareketi, aynı zamanda bir merhamet hareketidir. Bir adalet hareketidir. Çünkü, bu hareket, en başta kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı bir duruştur. Ben de böyle bir hareketin bir mensubu, bir parçası olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.” dedi.

İstanbul’un her yerinde kadın istihdamını süratle artıracaklarını ifade eden Kurum, kadınlara pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan destek vereceklerini, ürettikleri el emeklerini, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarıyla kazanca dönüştüreceklerini, 964 mahallede, bir bölümü 7/24 esasıyla çalışacak yeni kreşleri hizmete alacaklarını, 6 yaşına kadar çocuğu olan anne ve babaların ise toplu ulaşımdan tamamen ücretsiz faydalanacağını sözlerine ekledi.