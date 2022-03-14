Murat Ongun’dan açılma meydana gelen köprü hakkında açıklama

İstanbul’da açılma meydana gelen köprü hakkında açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, yapılan haberlere tepki göstererek, “Açılma olan köprü Unkapanı Atatürk Köprüsü’dür. Köprü 80 yıl önce yapılmıştır. İBB tarafından geçen yıl yapılan Unkapanı Köprülü Kavşağı'dır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Unkapanı hakkında yapılan haber ve suçlamalara yanıt verdi. Açılma olan köprünün Unkapanı Atatürk Köprüsü olduğunu belirten Ongun, “Köprü 80 yıl önce yapılmıştır. İBB tarafından geçen yıl yapılan Unkapanı Köprülü Kavşağı'dır” dedi.

Köprüde hava sıcaklığının ani düşüşü sebebiyle açılma olduğunu ifade eden Murat Ongun, yapılan haberler konusunda da, “İstanbul hakkında doğru bilgi almak için gazetecilerin İBB kaynaklarına ulaşmasını öneririz” ifadelerini kullandı.

Ongun’un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

“Hava sıcaklığının ani düşüşü sebebiyle açılma olan köprü Unkapanı Atatürk Köprüsü’dür. Köprü 80 yıl önce yapılmıştır. İBB tarafından geçen yıl yapılan Unkapanı Köprülü Kavşağı'dır. İstanbul hakkında doğru bilgi almak için gazetecilerin İBB kaynaklarına ulaşmasını öneririz.”