  Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Tarih bilmeden, gelecek kurulmaz''

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Sinan Meydan’la Adım Adım Cumhuriyet” söyleşisinde Cumhuriyet’in iktisadi kazanımlarına vurgu yaparak “Geçmişi, tarihi unutursan kişi başında 10 bin dolarlık adaletsiz gelir dağılımıyla kalırsın” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünde tarihçi – yazar Sinan Meydan’ı Antalyalılarla bir araya getirdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Uysal’ın yanı sıra CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kent sakini katıldı.

‘Adım Adım Cumhuriyet’ isimli söyleşide Meydan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının devrimci mücadelesi ve Cumhuriyet’in bugüne taşıdığı anlam üzerine konuştu.

Başkan Uysal ise gecede yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in iktisadi kazanımlarına dikkat çekti. Uysal, tarihsel gelişmelerin bugünü anlamada büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Tarihsel gelişmeleri doğru okumadığımızdan çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize aktaramıyoruz. Genel olarak toplumda tarihsel akış bilgileri yanlış. Tarihsel akış bilgileri yanlış olunca da bu durum, gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesi gibi sıralı hatalara neden oluyor. Geçmişi, tarihi unutursan, kişi başı 10 bin dolarlık adaletsiz bir gelir dağılımıyla kalırsın. Tarihin en önemli sayfalarını yırtıp atıyoruz. Sonra para politikaları ve faiz uygulamalarıyla ekonomiyi düzeltmeye kalkıyorlar. Bizim de görevimiz, topluma bu acı haberleri, gerçek hikayeleri anlatmak ve geleceğe uyarlamalarını sağlamak.”

Başkan Uysal, konuşmasını Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünü kutlayarak tamamladı. Söyleşinin sonunda ise tüm katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

