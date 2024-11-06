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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Çocuklarımız açlıkla sınanmamalı''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Çocuklarımız açlıkla sınanmamalı''
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ''Çocuklarımızın açlıkla sınanmaması, ülke genelinde çözüm için çaba sarf edilmesi gereken en öncelikli mesele olmalıdır'' dedi.

Muratpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencileri için başlattığı ücretsiz okul menüsü desteğine devam ediyor. 2022 yılında hayata geçirilen program, öğrencilere her gün sağlıklı ve dengeli beslenme olanağı sunarak ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Menü, çocukların günlük vitamin, protein, karbonhidrat ve yağ ihtiyacını karşılayacak şekilde diyetisyenler tarafından özenle hazırlanıyor. Aşevi ekipleri, her sabah yiyecek paketlerini öğrenci evlerine ulaştırarak ailelere büyük bir destek sağlıyor.

Geçen eğitim döneminde belediyenin aşevinde hazırlanan toplam 112 bin 530 yemek paketi, 538 hanede yaşayan 879 öğrenciye ulaştırıldı.

Okul menüsü hazırlıklarını aşevinde inceleyen Başkan Uysal, çocukların fiziksel, sosyal, zihinsel ve psikolojik gelişimleri için yeterli ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Başkan Uysal, “Çocuklarımızın açlıkla sınanmaması, ülke genelinde çözüm için çaba sarf edilmesi gereken en öncelikli mesele olmalıdır” dedi.
Başkan Uysal, Türkiye’de yoksulluğun derinleştiğine ve özellikle kadınlar ile çocukların bu süreçten olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“OECD verilerine göre Türkiye’de her beş çocuktan biri yeterli beslenemiyor ve her dört çocuktan biri okula aç gidiyor. Sosyal yardımlarla geçinmeye çalışan halk, yüksek gıda fiyatları nedeniyle karbonhidrat, yağ ve basit şeker ağırlıklı beslenmeye yöneliyor. Bu durum obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Muratpaşa Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi komşularımıza destek olmaya devam edeceğiz.”

Ücretsiz okul menüsü desteğinden yararlanmak isteyenler, 444 80 07 numaralı telefondan Turunç Masa Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuruda bulunabilir.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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