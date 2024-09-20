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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, derneklerin stantlarını gezdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, derneklerin stantlarını gezdi
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Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8. Yöreler Renkler Festivali’nde hemşeri, kültür ve dayanışma derneklerinin stantlarını gezdi. Adeta Türkiye turu yapan Başkan Uysal, ''Temsil ettiğimiz yörenin kültürünü unutmuyoruz. Onu getirip Muratpaşa'mızın hamuruna karıştırıyoruz. İşte bu çalışma, bu birliktelik, bu enerji böyle bir büyük zenginliği üzerinde taşıyor'' diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, 8. Yöreler Renkler Festivali’nde memleket özlemi çekenleri ve doğduğu yer kadar doyduğu yerin de kıymetini bilenleri bir araya getirmeye devam ediyor. Başkan Uysal, Antalya’da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin de dahil olduğu 72 hemşeri, kültür, yardım ve dayanışma derneğinin statlarını ziyaret etti. Stantları gezisi sırasında Başkan Uysal, tezgahların arkasına geçti ızgarada köfte, ciğer, gözleme pişirdi, cağ kebabını kendi elleriyle kesip kent sakinlerine ikram etti. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“İnsanlarımız Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin, dünyanın neresinden gelirse gelsin Muratpaşa’da kendi geldiği yerin özelliklerini, yiyeceğini, giyeceğini, dokusunu Muratpaşa’mıza katıyor. 72 derneğimizle işbirliği içindeyiz. Komşu ülkelerden gelen komşularımızı da kapsıyor. Harika bir festival. Bu yıl iğne atsan yere düşmeyecek derecede dinamik. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Temsil ettiğimiz yörenin kültürünü unutmuyoruz. Onu getirip Muratpaşa'mızın hamuruna karıştırıyoruz. İşte bu çalışma, bu birliktelik, bu enerji böyle bir büyük zenginliği üzerinde taşıyor.”

Festivalin İç Anadolu Gecesi, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun seymen gösterisiyle başladı, Pınar Okumuş ve Harun Culha konserleriyle devam etti. Gecenin sonunda ise Nazlı Öksüz sahne aldı. Doğu Anadolu Gecesi’nde ise konser sahnesinde İbrahim Pala, Orhan Gürsoy, Canan Kavut, İhsan Güvercin, Naciye Çokbilir ve Cevahir Çokbilir vardı. Gece, Mahmut Tuncer konseriyle sona erdi. Büyük ilgi gören konserde halaylar hiç bitmedi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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