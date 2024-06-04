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Muratpaşa Belediyespor, Polonya'da parkeye çıktı

Muratpaşa Belediyespor, Polonya'da parkeye çıktı
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Antalya Muratpaşa Belediyespor U12 basketbol takımı, Polonya’da 13. Radom Uluslararası Çocuk Basketbol Turnuvası 2024’e katıldı. Turnuvanın sayı kralı Muratpaşa Belediye Spor Kulübü oyuncusu Can Arun oldu.

Altyapıya verdiği önemli voleyboldan jimnastik ve basketbola Türk sporuna yeni oyuncular kazandıran Muratpaşa Belediyespor, U12 basketbol takımıyla Polonya’da 13’üncü Radom Uluslararası Çocuk Basketbol Turnuvası 2024’te parkeye çıktı. Turnuva, Piotrowka Radom Okullararası Spor Kulübü ve 214 bin 755 kişilik nüfusuyla Polonya’nın ikinci en büyük şehri Radom tarafından düzenlendi. Muratpaşa, çıktığı 5 maçtan 3’ünde galip geldi ve turnuvayı 9’uncu tamamladı. Muratpaşa Belediyespor’dan Can Arun ise 82 sayıyla sayı kralı oldu.

Turnuvanın ev sahibi Radom Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ‘Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’ne 2 yıldır konuk oluyor.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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