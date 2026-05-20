  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa’da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Muratpaşa’da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Muratpaşa’da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Ermenek Mahallesi’nde yer alan kurban satış alanına büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanların girişleri başladı.

Muratpaşa Belediyesi, 27 Mayıs’ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ermenek Mahallesi’nde kurban satış ve kesim alanı kurulurken, Cumhuriyet, Konuksever, Bayındır, Sedir ve Yenigün mahallelerinde bulunan pazar yerlerinde de kurban kesim alanı olarak belirlendi.

Ermenek’te kurulan satış alanında zabıta ve veteriner ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için kurbanlıkların sağlık kontrolleri ve evrak incelemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Muratpaşa Belediyesi veterineri Berat Cihan Güneş, Türkiye’nin farklı noktalarından kurbanlıkların satış alanına getirildiğini belirterek, “Kesim alanlarına gelen kurbanlıkların rutin muayeneleri ve evrak kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca kesim alanlarının hem halk sağlığına hem de kurban kesim şartlarına uygunluğunu denetliyoruz” dedi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı
Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası!
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası!
Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı
Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı
Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı!
Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı!
İstanbul'da 1 günlük tatil çileye dönüştü: Adım atacak yer kalmadı!
İstanbul'da 1 günlük tatil çileye dönüştü: Adım atacak yer kalmadı!
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Bak'a müdahale: ''Sürpriz deme, kazanacağız de!'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Bak'a müdahale: ''Sürpriz deme, kazanacağız de!'' 26 milyar TL'lik dev projede start verildi: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek 26 milyar TL'lik dev projede start verildi: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek Erdoğan'dan veda gibi sözler! Gazetecilere bu yanıtı verdi Erdoğan'dan veda gibi sözler! Gazetecilere bu yanıtı verdi Yaklaşan tehlike öncesi esnaf alarmda: Kum torbalarıyla barikat kurdular Yaklaşan tehlike öncesi esnaf alarmda: Kum torbalarıyla barikat kurdular Southampton men edildi, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde rakip değişti! Southampton men edildi, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde rakip değişti! Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı! Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı! Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı Osmanlı'nın İngiltere'de doğup büyüyen torunlarının son hali ortaya çıktı Osmanlı'nın İngiltere'de doğup büyüyen torunlarının son hali ortaya çıktı
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası! Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası! Türkiye'de yaz tatili sezonu açıldı: Plajda 1 gün geçirmenin maliyeti dudak uçuklattı! Türkiye'de yaz tatili sezonu açıldı: Plajda 1 gün geçirmenin maliyeti dudak uçuklattı! İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı! Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı! Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan açıklama Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan açıklama Ünlü oyuncu tiyatro sahnesinde kaza geçirdi; hastaneye kaldırılarak apar topar ameliyat oldu Ünlü oyuncu tiyatro sahnesinde kaza geçirdi; hastaneye kaldırılarak apar topar ameliyat oldu Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremi çevre iller de tüm şiddetiyle hissetti! Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremi çevre iller de tüm şiddetiyle hissetti! Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı Ümit Özdağ'dan YSK gecesi itirafı: ''Kılıçdaroğlu 'silahlı adamlar var' diyerek yürümedi'' Ümit Özdağ'dan YSK gecesi itirafı: ''Kılıçdaroğlu 'silahlı adamlar var' diyerek yürümedi'' ''Daltonlar''dan mahkeme başkanına tehdit: ''Biz de senin sülalendeki erkekleri alacağız'' ''Daltonlar''dan mahkeme başkanına tehdit: ''Biz de senin sülalendeki erkekleri alacağız'' Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor