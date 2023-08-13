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Muratpaşa’dan aşure ikramı

Muratpaşa’dan aşure ikramı
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, ‘kapalı yol’ olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi’nde 3 bin kişilik aşure dağıttı. Etkinliğe Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal’la katıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nde bolluğun, bereketin, paylaşmanın, birliğin ve beraberliğin simgesi aşure için hazırlıklar günün erken saatlerinde belediye aşevinde başladı. Buğday, pirinç, kuru fasulye ve daha çok malzeme pişirildi, aşureye eklendi ve ikram için kazanlarda taşıt trafiğine kapalı olan Kazım Özalp Caddesi’ne getirilirdi. Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la aşure kazanını kapağını açtı ve kent sakinlerine tek tek ikram etti. Uysal, aşurenin her kültürde ‘umut’ demek olduğunu belirterek, “Aşure, sevgi, saygı, paylaşmak ve mutlaka beraber olmak demek. Varlıkta ve yoklukta geleceğe doğru umutla bakmak demek. Aşuremiz, birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız hiç eksik olmasın. Bu güzel ortak yaşam ve değerler Muratpaşa’mızdan Türkiye’mize yayılsın” diye konuştu.  

 

Etiketler muratpaşa belediyesi
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