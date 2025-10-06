MUTTAŞ İle Muğla Havalimanları’na Kaliteli Hizmet

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma ağı içinde önemli yer tutan havalimanı taşımacılığı, 2024 yılı başından bu yana 1 milyon 229 bin 155 yolcunun güvenli ve konforlu şekilde ulaşımını sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yönelik dört ana güzergâhta güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlamaya devam ediyor. Havalimanı taşımacılığı kapsamında 2024 yılı başından 2025 Eylül ayına kadar 1 milyon 229 bin 155 yolcuya hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, 33 modern araçla vatandaşlara güvenli ulaşım imkânı sunuyor.

Başkan Aras: “Yolcularımızın Konforu ve Güvenliğini Ön Planda Tutuyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların ve turistlerin güvenli ve konforlu şekilde havalimanlarına ulaşabilmesi için modern araç filosu ve düzenli seferlerle hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Aras, “Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’mızı her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor. Muğla’mızın turizm potansiyeli her geçen yıl artıyor. Bu nedenle hem yerli hem de yabancı misafirlerimizin havalimanlarına güvenli ve rahat bir şekilde ulaşmaları için ulaşım hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Modern araç filomuz ve düzenli seferlerimizle yolcularımızın konforunu ön planda tutuyoruz. Havalimanı taşımacılığı Muğla’nın turizm ve ekonomik değerine katkı sağlayan önemli bir hizmettir. Havalimanı taşımacılığı hizmetimizi daha etkin, erişilebilir ve güvenli hâle getirmek için çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

