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Nazım Hikmet Sarıyer'de anıldı

Nazım Hikmet Sarıyer'de anıldı
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Türk ve dünya edebiyatının en önemli şairlerinden Nâzım Hikmet doğumunun 123’üncü yıl dönümünde Sarıyer’ anıldı. Türkiye’den ayrıldığı son kara parçası olan Tarabya’da gerçekleşen etkinlikte büyük usta için boğaza karanfiller bırakıldı. Nazım sevdalılarının katıldığı anma programı Sevgi ve Barış Teknesi’nde gerçekleşen Erdal Güney’in şiir ve türkü dinletisinin ardından son buldu.

Nazım Hikmet için memleketinden ayrıldığı Tarabya rıhtımında gerçekleşen törende, denize karanfiller bırakıldı. Törenin ardından Nazım Hikmet sevenleri Sevgi ve Barış Teknesi ile boğaza açılarak, sanatçı Erdal Güney’in seslendirdiği şiir ve türkülerle büyük ustayı andı. Şairin unutulmaz eserlerinin yankılandığı programa katılan Sarıyer Belediye Başkanı M.Oktay Aksu, Tahir ile Zühre şiirini okudu.

“GAYRETİMİZ NAZIM’I GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK”

Anma programının açılış konuşmasını yapan Nazım Hikmet Vakfı Başkan Vekili Özcan Arca; “Güzel günler göreceğiz demişti büyük usta” diyerek şöyle konuştu; Daha güzel günlere adım adım gidiyoruz. Sarıyer Belediyesi’nin organize ettiği etkinlik bizim için çok anlamlı ve önemli. Ülkemizin ihtiyacı olan sanat ve sanatçıyı geleceğe taşımak ve onları gelecek kuşaklara aktarabilmektir. Sarıyer Belediye Başkanı Sayın M. Oktay Aksu başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. İyi ki doğdun büyük usta, iyi ki varsın.”

Türk ve dünya edebiyatının en önemli şairlerinden Nâzım Hikmet doğumunun 123’üncü yıl dönümünde Sarıyer’ anıldı. Türkiye’den ayrıldığı son kara parçası olan Tarabya’da gerçekleşen etkinlikte büyük usta için boğaza karanfiller bırakıldı. Nazım sevdalılarının katıldığı anma programı Sevgi ve Barış Teknesi’nde gerçekleşen Erdal Güney’in şiir ve türkü dinletisinin ardından son buldu.

“NÂZIM HİKMET'İN ŞİİRLERİ SONSUZA DEK YAŞAYACAK”

Nazım Hikmet’in yalnızca bir şair olmadığını söyleyen Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ise şu şekilde konuştu; “Nazım Hikmet, insanlığın vicdanına seslenen devrimci bir düşünürdü; insanlığa âşık bir kalemdi. Hayatının her anı, mücadelesi, şiirlerine yansıyan bir alev gibiydi. Ne hapishaneler ne de sürgünler kalemini susturabildi; tam tersine, her zorluk onun şiirlerini daha da güçlendirdi. Çünkü o, "sol memenin altındaki cevahir" kararmadığı sürece hiçbir zorluğun aşılamaz olmadığını çok iyi biliyordu. Şiirleri, estetiğin ötesine geçerek ezilenlerin sesi oldu ve toplumsal vicdanı harekete geçirdi. Nâzım Hikmet’i anmak; onun dizelerindeki cesareti, umudu ve adalet tutkusunu kendi yaşamımıza taşımak demektir. Nâzım Hikmet'in şiirleri sonsuza dek yaşayacak. İyi ki doğdun. İyi ki yazdın Nâzım.”

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, başkan yardımcıları Sergül Doğan, Ayhan Gedik, meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, ilçe yöneticileri, Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç ve çok sayıda Sarıyerli Nazım hayranlarının katıldığı etkinlik şiir ve türkü dinletilerinin ardından son buldu.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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