Ongun açıkladı; İBB'de koronavirüsten ilk ölüm!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) koronavirüs salgını nedeniyle ilk can kaybı yaşandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir İGDAŞ çalışanının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" dedi.