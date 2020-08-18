Sabah'ın yalanı yine elinde kaldı

Haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştir Dair Başkanlığı'nın bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdüğü iddia edildi.

"SABAH'IN HABERİ ELBETTE YALANDIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ongun, şunları dile getirdi:

Sabah’ın haberi elbette yalandır. Önceki İBB yönetimi deprem hazırlığı için ayırdığı 1 milyar 12 milyon liranın sadece 147 milyon lirasını kullanmıştır. Bütçede yazan değil gerçekte harcanan rakam önemlidir. İBB deprem hazırlığı için yıl sonuna kadar 341 milyon TL harcayacaktır.