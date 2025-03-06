  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sarıyer Belediye Başkanı Aksu Ece’yi ve yakınlarını hastanede ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu Ece’yi ve yakınlarını hastanede ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu Ece’yi ve yakınlarını hastanede ziyaret etti
Güncelleme:

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, dört gün önce Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda bulunan Mimar Ece G.’yi ve yakınlarını hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belgrad Ormanı’na yürüyüş için gelen ancak bir süre sonra kaybolan ve kendisinden dört gündür haber alınamayan Mimar Ece G., arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu gece saatlerinde eşyalarının olduğu yerden 700 metre uzaklıkta bulundu. Bulunduktan sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ece G., ambulansla hastaneye sevk edildi. Ece G.’in kaybolduğu ilk günden itibaren Sarıyer Belediyesi’nin tüm ilgili birimlerini seferber eden ve olayla yakından ilgilenen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, bu sabah Ece G.’in yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla hastaneye gitti, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Başkan Aksu, hastane ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Dört gün önce Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve arama çalışmaları süren Ece G., dün gece bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastanede ziyaret ettik. Yetkililerden sürece dair detayları dinledik. Ece G.’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Yoğun çaba gösteren tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye Kupası çeyrek finalinde dev derbi Türkiye Kupası çeyrek finalinde dev derbi Amasya'nın meşhur lezzeti fiyatıyla şaşırtıyor: Gram altını solladı Amasya'nın meşhur lezzeti fiyatıyla şaşırtıyor: Gram altını solladı Yunus Akgün'den duygusal veda paylaşımı Yunus Akgün'den duygusal veda paylaşımı Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 maddelik ''mobbing'' genelgesi Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 maddelik ''mobbing'' genelgesi Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi zammı belli oldu Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi zammı belli oldu Van Gölü'nün misafirleri gitmedi, jandarma nöbete başladı Van Gölü'nün misafirleri gitmedi, jandarma nöbete başladı Savaş uçakları yanlışlıkla yerleşim yerine bomba yağdırdı Savaş uçakları yanlışlıkla yerleşim yerine bomba yağdırdı Sakın benzin ya da motorin almayın! Dev gibi birer indirim geliyor! Sakın benzin ya da motorin almayın! Dev gibi birer indirim geliyor! Bu ne rahatlık? Fırında mide bulandıran görüntüler Bu ne rahatlık? Fırında mide bulandıran görüntüler İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
İstanbul yine Teksas'a döndü: Sokak ortasında kanlı çatışma İstanbul yine Teksas'a döndü: Sokak ortasında kanlı çatışma Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadının kalbi durdu Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadının kalbi durdu Bu mahalleye 3 yıldır Ramazan davulcusu uğramıyor... İşte sebebi Bu mahalleye 3 yıldır Ramazan davulcusu uğramıyor... İşte sebebi Sosyal medyanın sıradışı fenomeni Zebani Efe'nin son hali olay oldu Sosyal medyanın sıradışı fenomeni Zebani Efe'nin son hali olay oldu Yılbaşı kutlamasında ölen genç kızın ölüm nedeni ortaya çıktı Yılbaşı kutlamasında ölen genç kızın ölüm nedeni ortaya çıktı Bilim insanları sonunda yaşlanmaya çare buldu Bilim insanları sonunda yaşlanmaya çare buldu Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasalardan ilk tepki Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasalardan ilk tepki Belgrad ormanında bulunan genç kadının eşinin paylaşımındaki gizem çözüldü Belgrad ormanında bulunan genç kadının eşinin paylaşımındaki gizem çözüldü Tüm denklemleri bozan en geniş kapsamlı seçim anketinin sonuçları açıklandı Tüm denklemleri bozan en geniş kapsamlı seçim anketinin sonuçları açıklandı