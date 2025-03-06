Sarıyer Belediye Başkanı Aksu Ece’yi ve yakınlarını hastanede ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, dört gün önce Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda bulunan Mimar Ece G.’yi ve yakınlarını hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belgrad Ormanı’na yürüyüş için gelen ancak bir süre sonra kaybolan ve kendisinden dört gündür haber alınamayan Mimar Ece G., arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu gece saatlerinde eşyalarının olduğu yerden 700 metre uzaklıkta bulundu. Bulunduktan sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ece G., ambulansla hastaneye sevk edildi. Ece G.’in kaybolduğu ilk günden itibaren Sarıyer Belediyesi’nin tüm ilgili birimlerini seferber eden ve olayla yakından ilgilenen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, bu sabah Ece G.’in yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla hastaneye gitti, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Başkan Aksu, hastane ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Dört gün önce Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve arama çalışmaları süren Ece G., dün gece bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastanede ziyaret ettik. Yetkililerden sürece dair detayları dinledik. Ece G.’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Yoğun çaba gösteren tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.