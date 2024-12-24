Sarıyer Belediye Başkanı Aksu: ''Temel atma töreni değil, açılış törenleri yapacağız''

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun seçim vaatleri arasında yer alan “Mahallemi Dinliyorum” 2024 yılı toplantılarının sonuncusu Darüşşafaka, Derbent, İstinye ve Ferahevler Mahalleri oldu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Aksu, dört mahalleden komşularının sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

Sarıyer Belediyesi ‘Mahallemi Dinliyorum” 2024 yılı toplantılarının sonuncusu Darüşşafaka, Derbent, İstinye ve Ferahevler’de yaşayan mahalle sakinlerinin, Başkan Aksu ile buluşmasıyla gerçekleşti. Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, başkan yardımcıları Hüseyin Coşkun, Bayram Ali Baştan, Osman Demir, Nizamettin Günel, Ayhan Gedik, Sergül Doğan, birim müdürleri, CHP İlçe Başkanı Mehmet Kubat, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç, mahalle muhtarları ile çok sayıda mahalle sakini bir araya geldi. Toplantıda göreve geldikleri günden bugüne dolu dolu geçen 250 günde yapılan çalışmalarla ilgili, komşularına bir sunum yapan Başkan Aksu, “Komşularıma verdiğim hiçbir sözümü unutmadım. Kolay kolay söz veren biri değilim. Ancak verdiğim sözü de tutarım. İlçe genelinde başlattığımız çok sayıda çalışmamız var ancak biz temel atma töreni değil açılış törenleri yapacağız” dedi.

“ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETLERİMİZDEN KOMŞULARIMIZ ÇOK MEMNUN”

Başkan Aksu, Sarıyer’in en önemli sorunlarından biri olan asfaltlama çalışmaları sırasında 40 bin ton asfalt döktüklerini ve asfalt çalışmalarının aralıksız devam edeceğini, 2025 yılını da asfalt serim yılı olarak ilan ettiklerini belirtti. Sarıyerli komşularının yaşam kalitesini artırmaya yönelik iki sosyal tesisin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Başkan Aksu, “Kireçburnu’nda yapımı bitmek üzere olan çocuk gündüz bakımevini ve Pınar Mahallesi Sosyal Tesisimizi kısa bir süre sonra hizmete açıyoruz. FSM ve Baltalimanı mahallelerimizde 200 hanemizi ilgilendiren içme suyu problemini çözdük. Sarıyer Meydan Düzenlemesi birinci etabı tamamlandı. Maslak’ta 10 bin kapasiteli Sahra Mutfağı Aşevini hizmete açtık. Şu an gündüz bakımevlerimizde okuyan öğrencilerimize yemekler aşevimizden yapılıp gönderiliyor. Ayazağa’dan Hamidiye ve Etfal hastanesine gitmekte zorlanan komşularımız için ücretsiz ring seferlerini hizmete koyduk. Komşularımız günde 5 sefer yapılan ring hizmetlerinden çok memnun kaldılar. Köyler bölgemizde öğrencilerimizin ulaşım sorununu çözmek amacıyla 5 noktada ücretsiz öğrenci servisi hizmetimizi hayata geçirdik. 10 farklı branşta hizmet verecek Ayazağa Tıp Merkezi için projemizi ve yerimizi hazırladık. Projemizi SSK anlaşması olacak şekilde hayata geçireceğiz” dedi.

“ÖĞRENCİ DOSTU ESNAF PROJEMİZ (ÖDEP) HAYATA GEÇTİ”

Şu an bir kent lokantasının hizmet vermekte olduğu Sarıyer’de iki kent lokantasını daha hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Aksu, “Açılacak kent lokantalarına aşevimizden yemekler gidecek. Birini Çayırbaşı’nda hizmete açıyoruz. Diğeri için de yer arayışımız devam ediyor. 7500 ilk, orta ve lise öğrencimize burs desteğimiz devam ediyor. Öğrencilerimizin Kasım-Aralık ayı ödemeleri hesaplarına yattı. Kadın-Aile Müdürlüğümüzü kurduk. Önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planladığımız Kireçburnu Çocuk Gündüz Bakımevimizde ayrıca her hangi bir ihtiyaç durumunda çocuğunu bırakabileceği bir yeri olmayan annelerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabileceği çocuk oyun atölyelerimiz de faaliyete geçecek. Yine ilçemizde okuyan üniversite öğrencilerimize yönelik başlattığımız “Öğrenci Dostu Esnaf” projemiz hayata geçti. Bu çalışmayla ilçemizde anlaşmalı olduğumuz esnaf lokantalarından üniversite öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Öğrencilerimiz telefonlarına yükleyecekleri programla anlaşmalı olduğumuz herhangi bir lokantaya gidip yemek ihtiyaçlarını giderebilecek. Ocak ayından Haziran’a kadar devam edecek olan Felsefe Günlerimiz başlıyor. İlk konuğumuz İonna Kuçuradi’yi ben de sizler gibi heyecanla bekliyorum.” diye konuştu.

“ORTAOKULA GİDEN ÖĞRENCİ SAGEM, YETİŞKİNLER SOSYAL TESİS İSTEDİ”

Başkan Aksu’nun sunumunun ardından mahalle sakinleri yaşadıkları sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Ulaşım, mülkiyet, güvenli konut, sosyal tesis ile ilgili yaşanan sorunların dile getirildiği toplantıda Başkan Aksu, komşularının çözüm önerilerini dinledi, ilgili başkan yardımcısı ve birim müdürlerine gerekli talimatları vererek sorunların çözülmesi ve takibini istedi. Toplantıda en çok dile getirilen tapu ve mülkiyet konusunda dün olduğu gibi bugün de her zaman komşularının yanında olacağını bir kez daha ifade eden Başkan Aksu, “Komşularımın mağdur edilmemesi ve tüm haklardan faydalanması için gerekirse kapı önlerinde yatacağım” dedi. İstinye’de devam eden altyapı sorunun çözümüne yönelik yapım çalışmalarının Ocak ayının ortalarında biteceğini ve İstinyeli komşularından biraz daha sabır ve anlayış beklediklerini ifade eden Başkan Aksu, “Çalışmalar bittiğinde İstinye Mahallemizin yüz yıl sonra bile alt yapı sorunu bir daha yaşanmayacak” dedi. Darüşşafaka Metro İstasyonu isminin Derbent olarak değişmesini isteyen komşularının taleplerini dinleyen Başkan Aksu, “Darüşşafaka-Derbent Metro istasyonu olarak değişmesi için ilgili kurumlarla görüşeceğini ifade etti. Ortaokula giden Derbent’li öğrencinin Sosyal Gençlik Merkezi (SAGEM) ve yetişkinlerin sosyal tesis ihtiyaçlarına yönelik beklentileri ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Aksu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerine, söz konusu yerlerin yapımı ile ilgili şartların araştırılması talimatını verdi.

“TÜM KOMŞULARIMIN YENİ YILINI KUTLAR, SAĞLIK, HUZUR VE ESENLİK DİLERİM”

Son olarak tüm koşularının yeni yılını kutlayarak, 2025 yılının herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulunan Başkan Aksu, daha sonra komşularıyla toplu fotoğraf çektirerek, “Yıl boyunca dolu dolu geçen 2024 yılı toplantılarının sonuncusunu gerçekleştirdik. 2025 yılında da komşularımızla bir araya gelerek sorunlarımıza çözümler üretmeye devam edeceğiz. Sevgiyle, dayanışmayla, sağlıkla kalın” dedi.