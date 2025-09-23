Sarıyer Belediyesi Eylül ayı muhtarlar toplantısı gerçekleşti

Sarıyer Belediyesi Eylül ayı muhtarlar toplantısı Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun başkanlığında gerçekleşti. Sarıyerli muhtarlar ilçe genelinde sürdürülen asfaltlama çalışmaları dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Sarıyer Belediyesi’nin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Muhtarlar Toplantısı’nın Eylül ayı buluşması Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kahvaltılı toplantıya Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, başkan vekili Meltem Yücel Pir, belediye başkan yardımcıları Cem Çetin, Hüseyin Coşkun, Ayhan Gedik, Sergül Doğan, Bayram Ali Baştan, Muhtarlık İşleri Müdürü Güven Doğruyol, Özel Kalem Müdürü Armağan Büyükkarakaş ile Sarıyerli muhtarlar katıldı.

SARIYER BELEDİYESİ MUHTARLAR TOPLANTISI AĞUSTOS AYINDA YAPILMAYACAK

Yaz tatilinin ardından gerçekleşen Eylül ayı muhtarlar toplantısının tüm Sarıyerlilere hayırlı olmasını dileyen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, konuşmasına rahatsızlığından dolayı toplantıya katılamayan Darüşşafaka Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıuçak’a geçmiş olsun dilekleriyle başladı. Başkan Aksu, “Uzun yıllardır mahallesine önemli hizmetler veren Hüseyin Sarıuçak abimize Allah’tan şifa diliyorum. Dilerim en kısa sürede sağlına kavuşur ve hep birlikte ilçemize hizmet etmeye devam ederiz” dedi. Belediye meclisinin yaz tatili dolayısıyla Ağustos ayında çalışmalara ara verdiğini bu nedenle muhtarlar toplantısının da Ağustos ayında yapılmaması yönünde karar aldıklarını belirten Başkan Aksu, ikinci hizmet yılının herkese hayırlı olması dileğinde bulundu. Sarıyer Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne Temmuz ayından bugüne kadar iletilen sorunların tamamına yakınının çözüldüğünü belirten Başkan Aksu, “Değerlendirme raporunun gerçekleşme oranı bizim için memnuniyet verici. Sizler için de öyle olduğuna inanıyorum. Uhdemizde olmayan sorunların çözümü için de çalışma arkadaşlarımız sizlere her türlü katkılarını sunmaya devam edecekler” dedi.

MUHTARLAR, ASFALT ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Başkan Aksu’nun ardından söz alan mahalle muhtarları, yaz süresi boyunca Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü asfalt çalışmalarıyla ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler. Sarıyer’in tüm yollarının güvenli hale gelmesi için asfalt bakım onarım ve yenileme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Aksu, “Tüm çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri gayret, emek ve çabaları için teşekkür ediyorum. Asfalt ilçemizin en önemli sorunlarından biriydi. Ekiplerimiz çalışmalarına gece gündüz demeden devam edecekler. Komşularımızın güvenli ve konforlu sürüş koşullarına kavuşmasını önemsiyoruz” dedi. Maslak’ta bulunan sanayi sitesinde hurda araçların rastgele bırakıldığına yönelik yaşanan sorunlara değinen Başkan Aksu, “Bu konuda valiliğimiz, kaymakamımız ve belediye olarak Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi ya da benzer bir alan yaratmak için arayışlarımız başladı. En kısa zamanda hurda araçların bırakılacağı bir alan yaratacak ve oluşan çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN AKSU: BİRLİĞİMİZ VE DAYANIŞMAMIZ DAİM OLSUN

Sarıyer genelinde ağaç budama ve parkların temizliği, güvenliği ve bakımı ile ilgili sorunları dile getiren muhtarlara yönelik ise Başkan Aksu, “İlçemiz çok geniş bir alana sahip. Yeşili en fazla olan ilçeyiz. Tüm ekiplerimiz sahada. Budama konusunda gelen tüm taleplere yetişmeye çalışıyorlar. Bu konuya daha fazla eğileceğiz” dedi. Toplantıda dile getirilen tüm talep ve önerileri dinledikten sonra Eylül ayında doğum günü olan muhtarların doğum gününü pasta keserek kutlayan Başkan Aksu, “Değerli muhtarlarımız hepimiz ilçemizin yaşam kalitesinin artması için var gücümüzle çalışıyoruz. Dayanışmamız, birlik ve beraberliğimiz daim olsun, doğum günü olan tüm muhtarlarımızın günün yürekten kutluyor, toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.