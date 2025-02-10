Sarıyer Belediyesi kar yağışına hazır

Sarıyer Belediyesi, AKOM’un bugün akşam saatlerinden itibaren artması beklenen kar yağışı uyarısı ile ilgili tüm birimlerini göreve hazır hale getirdi. Kar yağışına karşı Sarıyer Belediyesi birimleri 70 araç ve 600 personelle gece boyunca oluşabilecek olumsuz durumlara müdahale edecek, trafiğin aksamaması yönünde tuzlama çalışmalarına hazırlıklı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 10 Şubat 2025 Pazartesi gününe ilişkin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklenirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarı yapılması üzerine harekete geçen Sarıyer Belediyesi birimleri olası durumlara karşı hazırlıklarını tamamladı.

KAR YAĞIŞININ AKŞAM SAATLERİNDE ARTMASI BEKLENİYOR

AKOM’un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul’un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışına karşı Sarıyer Belediyesi, 70 araç ve 600 personel ile ilçe genelinde hazırlıklı olacak. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen kar yağışının trafiği aksatmaması için gece boyunca yollarda tuzlama yapan Sarıyer Belediyesi ekipleri, AKOM’un bu hafta Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenen kar yağışlarında buzlanma ve donma risklerine karşı hazırlıklarını tamamladı.

ARTACAK BUZLANMA RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

AKOM, kuzeyli yönlerden (yıldız ve Poyraz) esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgârın (15-45 km/s) hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derecelere kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artabileceği konusunda uyarı yapıldı. Sarıyer Belediyesi de zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmama konusunda tüm komşularını bir kez daha uyararak, yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda a 444 1 722 nolu telefondan belediyeyi aramalarını istedi.

BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul’daki barajların doluluk oranı %54,98 seviyesinde ölçüldü. Şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bu oranın %65’in üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. AKOM’un değerlendirmesine göre, mevcut sıcaklıklar kar birikimi açısından 1-2 derece daha yüksek seyrediyor. Bu nedenle yağış sırasında beyaz bir örtü oluşsa da, yağış sonrası tekrar erime gerçekleşiyor. Bu sebeple kalıcı kar örtü oluşmuyor.