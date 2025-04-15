Sarıyer Belediyesi Nisan ayı muhtarlar toplantısı gerçekleşti

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun katılımıyla her ay düzenli olarak gerçekleşen ‘Muhtarlar Toplantısı’nın Nisan ayı buluşması gerçekleşti. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda muhtarlar, Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu başta olmak üzere tüm yönetime çözüm odaklı hizmet anlayışı dolayısıyla teşekkür ettiler.

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, seçim vaatleri arasında yer alan “Muhtarlar Toplantısı” kapsamında, Nisan ayındaki buluşmada mahalle muhtarlarını dinledi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kahvaltılı toplantıya, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, belediye başkan yardımcıları Cem Çetin, Osman Demir, Ayhan Gedik, Hüseyin Coşkun, Bayram Ali Baştan, Sergül Doğan, Nizamettin Günel; Sarıyer Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Güven Doğruyol ve mahalle muhtarları katıldı.

BAŞKAN AKSU: GÖREVDE BİR YILIMIZI BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Toplantının açılışında, Başkan Aksu, göreve geldikleri günden bugüne geçen bir yılın değerlendirmesini içeren faaliyet raporunun mecliste kabul edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz dedi. Farklı ilçelerden beş mevkîdaşı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Aksu, “Her zaman söylediğim şudur: Eğer ortada bir suç varsa o suçun karşılığı hukuki olarak yerini bulmalıdır. Ama suç kesinleşmeden insanlara suçlu muamelesi yapılmasını da doğru bulmuyoruz. En ufak bir haksızlık karşısında insanların güvencesi olan adil yargılanmanın toplum nezdinde tartışmalı bir hale dönüşmesi bizleri kaygılandırıyor. Umarım tüm gerçekler en kısa zamanda ortaya çıkar ve geçmişte yaşadığımız acılara benzer acıları bir daha yaşamayız” diye konuştu.

Sarıyer Belediyesi olarak ilçede yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Aksu, daha sonra muhtarları tek tek dinledi. Ulaşım, asfalt, kentsel dönüşüm, ağaç budama, parkların güvenliği, katı atık, çevre temizliği, içme suyu, gibi konularda muhtarların dile getirdiği sorunları dinleyen Başkan Aksu, toplantıya katılan ve kendileriyle dayanışma içinde olan tüm muhtarlara teşekkür etti. Toplantı sonunda, Nisan ayında doğum günü olan muhtarların doğum gününü kendileri için hazırlanan pastanın kesilmesiyle kutlayan Başkan Aksu, “Tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum” dedi.