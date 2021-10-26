Sarıyer Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalanacak
Sarıyer Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanacak.
Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde yapılacak imza törenine, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel-İş Sendikası Sarıyer Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, Genel - İş şube yöneticileri ve belediye çalışanları katılacak.
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