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Sarıyer Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalanacak

Sarıyer Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalanacak

Sarıyer Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanacak.

Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde yapılacak imza törenine, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel-İş Sendikası Sarıyer Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, Genel - İş şube yöneticileri ve belediye çalışanları katılacak. 

Etiketler şükrü genç sarıyer sarıyer belediyesi
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