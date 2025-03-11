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Sarıyer Belediyesi'nden engelli çocuklara terapi desteği

Sarıyer Belediyesi'nden engelli çocuklara terapi desteği
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Sarıyer Belediyesi, engelli çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda çocuklar, belediyenin organizasyonu ile SARFİT Spor Tesisleri’nde yüzme eğitimi alırken, İstanbul Atlı Spor Kulübünde at binme deneyimi yaşadı.

Sporun herkes için erişilebilir olması gerektiği anlayışıyla hareket eden Sarıyer Belediyesi, bu kez engelli çocukları özel eğitmenler eşliğinde yüzme ve binicilik derslerine taşıdı. Eğitmenler, çocukların bedensel gelişimine katkı sağlamak ve özgüvenlerini artırmak için özel programlar uyguladı.

Eğitmenler, her çocuğun ihtiyaçlarına özel olarak ilgilenerek eğitim programlarını bireysel gelişimlerine göre uyarladı. Yüzme eğitmenleri, suyun çocukların kas gelişimine ve koordinasyonuna olumlu etkiler sağladığını belirtirken, binicilik eğitmenleri ise at binmenin denge, duruş ve motor becerileri geliştirdiğini vurguladı. Eğitmenler, sporun çocukların sadece fiziksel gelişimine değil, aynı zamanda özgüven ve sosyal becerilerine de büyük katkı sağladığını ifade etti.

VELİLER, SARIYER BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ

Sarıyer Belediyesi’nin engelli çocuklara yönelik bu hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler de at ve yüzme terapisinin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak belediyeye teşekkür etti. Aileler, bu tür aktivitelerin çocukların fiziksel gelişimine katkı sağladığını, denge ve koordinasyonlarını güçlendirdiğini belirtti. Çocukların özgüvenini artıran ve sosyalleşmelerine yardımcı olan etkinlikler çocuklar farklı deneyimler kazanmasının da önünü açıyor. .

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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