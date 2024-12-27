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Sarıyer Belediyesi'nin Şilan ve Üzüm'ü bir kez daha gururlandırdı

Sarıyer Belediyesi'nin Şilan ve Üzüm'ü bir kez daha gururlandırdı
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Sarıyer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü arama kurtarma köpekleri Şilan, Üzüm ve eğitmenleri Halit Canbaş, eğitim desteği vermek amacıyla gittikleri Bosna-Hersek’te senaryo gereği enkaz altında kalanları tespit ederken sergiledikleri üstün başarı ile takdir topladı.

27 Ekim-2 Kasım tarihlerinde arama kurtarma köpekleri için verilen eğitim kapsamında Sarıyer’de misafir edilen Bosna-Hersek arama-kurtarma köpek ekibi, yapılan eğitimin devamlılığı için Şilan ve Üzüm’ü, eğitmenleri ile birlikte Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da ağırladı. Başkent Saraybosna’da gerçekleştirilen eğitimler sırasında senaryo gereği enkaz alanında kalanları tespit eden Şilan ve Üzüm’ün başarıları ayakta alkışlandı.

ŞİLAN VE ÜZÜM’DEN ÜSTÜN BAŞARI

Pomoziba K9, itfaiye Vogosça K9, GSS dağ kurtarma K9, sivil koruma K9, Sırbistan GSS K9 ve gönüllü ekiplere teorik eğitimler verildi. Daha sonra senaryo gereği enkaz alanında kayıp olan 4 kişinin yerini tespit etmek için Şilan ve Üzüm sahneye çıktı. 60 cm karla kaplı alanda üstün başarı gösteren Şilan ve Üzüm’ün takdir toplayan performansı, Sarıyer’i bir kez daha gururlandırdı. Bosna-Hersek K9 ekiplerine sunduğu eğitim desteği 31 Aralık tarihine kadar Pomoziba eğitim salonu ve Vogosca itfaiye alanında devam edecek.

Sarıyer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü arama kurtarma köpekleri Şilan, Üzüm ve eğitmenleri Halit Canbaş, eğitim desteği vermek amacıyla gittikleri Bosna-Hersek’te senaryo gereği enkaz altında kalanları tespit ederken sergiledikleri üstün başarı ile takdir topladı.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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