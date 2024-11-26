Sarıyer'de anlamlı dayanışma

Sarıyer Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ile Uskumruköy Mahalle Muhtarlığı işbirliğiyle hayırsever vatandaşlardan toplanan ihtiyaç fazlası giyim ve gıda ürünleri İstanbul genelinde eğitim gören üniversite öğrencilerine ulaştırıldı.

Uskumru Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde Uskumruköylü hayırsever vatandaşlardan toplanan ihtiyaç fazlası giyim ve gıda ürünleri, Sarıyer Belediyesi Sosyal işler Müdürlüğü desteğiyle İstanbul’da eğitim gören üniversite öğrencilerine ulaştırıldı. Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde üniversite öğrencileriyle dayanışmak amacıyla kurulan pazarda her türlü giyim ve gıda ürünü yerini aldı. Pazarda kurulan stantları gezerek ihtiyaç duydukları ürünleri alan öğrenciler, dayanışma dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Gün boyunca süren etkinlikte Uskumraköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, Sarıyer Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü başta olmak üzere güç katan herkese teşekkür etti.