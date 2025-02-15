Sarıyer'de felsefe rüzgarı: ''Hakikatin Ölümü Neyin Sonudur?''

Sarıyer Belediyesi Felsefe Günleri’nin bu haftaki konuğu olan Prof. Dr. Harun Tepe, ''Hakikatin Ölümü Neyin Sonudur?'' başlıklı söyleşisiyle kendisini dinlemeye gelen Sarıyerliler için unutulmaz bir sunum gerçekleştirdi. Modern ve postmodern düşüncenin hakikat üzerindeki etkilerinin her yönüyle irdelendiği söyleşide Prof. Dr. Tepe kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Felsefe Günleri kapsamında, bu hafta Prof. Dr. Harun Tepe’nin katılımıyla “Hakikatin Ölümü Neyin Sonudur?” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Felsefe, özgürlük, insan hakları ve bilgi kuramı gibi konularda önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Tepe, konuşmasında özellikle hakikat kavramının çağımızdaki dönüşümüne odaklandı.

“ÇOĞUNLUĞUN İNANDIĞI ŞEY DOĞRU OLARAK KABUL EDİLİYOR ”

Söyleşide, göreli ve göreli olmayan bilgi kavramları tartışılırken, gerçeklik anlayışının tarihsel ve felsefi temellerine değinildi. Modern ve postmodern düşüncenin hakikat üzerindeki etkilerini ele alan Prof. Dr. Tepe, bilginin kesinlik kazanmasının doğruluk ve yanlışlık kavramlarıyla nasıl bir ilişki içinde olduğunu irdeledi. Postmodern gerçeklik anlayışının bilgiye dair şüpheciliği artırdığına dikkat çeken Tepe, bunun bireysel ve toplumsal düşünme biçimlerine yansımalarını değerlendirdi. Özellikle günümüz insanının çoğunluğun savunduğu şeyi doğru olarak kabul etme eğilimde olduğunu, çoğunluk inanıyor diye o şeyin doğru olarak kabul edilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Tepe, bu yaklaşımın da doğru kavramını tartışılır hale getirdiğini ifade etti.

KATILIMCILARIN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Ayrıca, hakikatin ölümü tartışmasının sadece bir felsefi mesele olmadığı, aynı zamanda siyasetten bilime, sanattan gündelik yaşama kadar geniş bir yelpazede etkileri olduğu vurgulandı. Günümüz dünyasında bilginin nasıl üretildiği, doğruluğunun nasıl sınandığı ve toplumların hakikati nasıl algıladığı üzerine önemli tespitlerde bulunan Prof. Dr. Tepe, katılımcılardan gelen sorulara da yanıt verdi. Son olarak sözlerini, “Bilgi güçtür ve güce sahip olan gerçekliğe sahip olur. Felsefe ise hakikate sahip olmadan hakikatin peşinde gitmektir. Felsefe, hakikati aramaktır.” sözleriyle tamamlayan Prof. Dr. Tepe’ye Sarıyer Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Filiz Coşkun, çiçek takdim ederek, etkinliğe katkıları dolayısıyla teşekkür etti.