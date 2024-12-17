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Sarıyer'de ''Mikrokredi Girişimci Kadınlar'' yeni yıl kermesi açıldı

Sarıyer'de ''Mikrokredi Girişimci Kadınlar'' yeni yıl kermesi açıldı
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Sarıyer Belediyesi’nin sağladığı mikrokrediden faydalanarak üretmeye başlayan Sarıyerli girişimci kadınların El Emeği Yeni Yıl Kermesi Sarıyer Belediyesi ana hizmet binasında açıldı. 18 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olan kermeste el emeği ürünler alıcılarını bekliyor.

Yeni yıla sayılı günler kala hediye alma telaşı başladı. Sevdiklerini yılbaşında sevindirmek isteyenler Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası’nda kurulan “Mikrokredi Girişimci Kadınlar El Emeği Yeni Yıl” kermesini 17-18 Aralık tarihlerinde ziyaret edebilir. Kermeste; el yapımı takılardan mumlara, çantadan ev yemeklerine kadar birçok ürün yer alıyor. Sarıyerli üretici kadınların stantlarını ziyaret eden Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sergül Doğan; “2025 yılını ilçemizdeki kadın komşularımızın el emeği ile ürettikleri ve birbirinden güzel ürünlerin sergilendiği bu güzel kermesle karşılıyoruz.  Sarıyer Belediyesi olarak girişimci kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Tüm komşularımızın yeni yılını kutluyor ve kermese davet ediyorum” dedi.

“ÖRDÜĞÜM ÇANTALARI BURADA SATIYORUM”

Meslek edindirme kurslarına gittikten sonra Sarıyer Belediyesi’nin kendisine sağladığı mikrokredi ile üretmeye başladığını söyleyen Pınar Salcan; “Belediyemizin verdiği destekle kendi ördüğüm çantaları burada satıyorum. Girişimci kadınların mikrokredi ile desteklenmesi çok güzel.  Tüm Sarıyerli kadınlara tavsiye ederim” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Kermeste, ev yemekleri standında yer alan Azize Çağın ise börek, içli köfte, sarma, kek gibi ürünlerini sergiliyor. “Hiçbir ürünüm hazır değil, hepsi kendi el emeğim” diyen Çağın, birbirinden lezzetli yiyecekler için Sarıyerlileri kermese beklediğini söyledi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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