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Sarıyer’de öğrenciler yarıyıl tatilini dolu dolu geçirecek

Sarıyer’de öğrenciler yarıyıl tatilini dolu dolu geçirecek
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Sarıyer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 14. Karne Şenliği kapsamında çocuklar yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirecek.

Sarıyerli öğrenciler 18 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında ücretsiz düzenlenen tiyatro, sinema ve atölye çalışmalarına katılarak tatilin keyfini çıkaracak, karnesiyle genel öğrenciler Sarıyer Belediyesi yüzme havuzlarında yüzebilecek.

 2024-2025 eğitim yılı ilk dönemini tamamlayan çocuklara keyifli bir tatil geçirebilmeleri için tiyatro sinema ve atölye çalışmalarını içeren etkinlik takvimini açıklayan Sarıyer Belediyesi, karnesini alıp gelen öğrencilere de belediyenin yüzme havuzlarında yüzebileceğini duyurdu.  “Karneni Getir Havuzda Yüz” etkinliği ile karnesini göstererek yüzmenin tadını çıkaran minikler, 14.Karne Şenliği kapsamında da ise tiyatro, sinema gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmalarına katılıyor. 2 Şubat’a kadar devam edecek ücretsiz etkinliklere tüm komşularını davet eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu; “Dönem boyunca gösterdiğiniz emek ve başarılar için hepinizi tebrik ediyor, keyifli bir tatil diliyorum. Sevgili çocuklar, sizleri kıymetli velilerinizle birlikte karne şenliklerimize bekliyorum” dedi.  Etkinliklere çocuğu ile birlikte katılmak isteyen veliler,  14. Karne Şenliği ile ilgili bilgi ve rezervasyon için www.sariyer.bel.tr adresini ziyaret edebilir.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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