Sarıyer'de oltalar farkındalık için atıldı

Sarıyer Belediyesi, Altı Nokta Körler Vakfı ve Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu ve İstanbul Sportif Amatör Olta Balıkçıları Derneği Yönetimi bir araya gelerek görme engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için Emirgan Sahil’inde özgürlüğe olta attı.

Görme engelli vatandaşlar toplum içinde birçok alanda faaliyette bulunabileceklerinin farkındalığını sağlamak amacı ile Sarıyer Emirgan Sahili’nde “Özgürlük İçin Olta” attı. Bir araya gelen görme engelli vatandaşlara; Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Altı Nokta Körler Vakfı yönetimi, İSOBDER yönetimi, Uluslararası Lions 118-T yönetim çevresi belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da eşlik etti. Etkinlikte, kendilerine yardımcı olan İstanbul Sportif Olta Balıkçılar Derneği üyeleri ile birlikte balık tutan görme engelli vatandaşlar keyifli zaman geçirdi. Günün sonunda ise plaket takdimlerinin ardından tüm katılımcılara balık ekmek ikram edildi.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu ekinlikte yaptığı konuşmasında “Bu anlamlı etkinliğin 13.sünü yapmak bana nasip oldu. Sosyal hayatı ilgilendiren projelerde bizimle birlikte olan Lions kulübümüze, derneklerimize bütün yöneticilerine başta Ayşen abla olmak üzere Altı Nokta Körler Vakfı’na çok teşekkür ediyorum. Amaç burada engelli vatandaşlarımızı sosyal hayatın içerisine katabilmek, onların hayatını daha da güzelleştirebilmek. Bunun için yapmamız gereken çok şey var ama her şeyden önce empati kurmamız gerekiyor. Biz de Sarıyer’de tüm paydaşlarımızla birlikte, üzerimize ne düşüyorsa bu projelerde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Her türlü desteğe hazırız sizlerle gurur duyuyorum çok zor işler başarıyorsunuz ve gönül veriyorsunuz. Hiçbir karşılık beklemediğiniz gibi aynı zamanda kendinizden, çocuklarınızdan, zamanınızdan fedakârlık ediyorsunuz. Biz de belediye olarak sizden farklı düşünmüyoruz. Bütün sosyal projelerde kapsayıcı olmaya sosyal hayatı kolaylaştırmaya gayret ediyoruz” dedi.

“ETKİNLİĞİMİZ HER YIL DEVAM EDECEK”

Etkinlikte konuşma yapan İSOBDER Başkanı Erol Ökçü şunlara değindi: “Biraz balıkçılık üzerine konuşmak istiyorum. İstanbul’daki profesyonel ve amatör balıkçıların ve endüstriyel balıkçılığın önemli merkezlerinden bir tanesindeyiz. Ben Amatör balıkçılar için değerli başkanımızdan destek bekliyorum, bu konuda biz de kendisine her türlü yardımda bulunmaya hazırız. 2012 yılından beri gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte görme engelli vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kendileri çok iyi balıkçılar hepsini tebrik ediyorum.”

“FIRSAT VERİLİRSE HERKES HER ŞEYİ YAPABİLİR”

Altı Nokta Körler Vakfı Direktörü Oya Sebük ise yaptığı konuşmasında şu başlıklara değindi: “13 senedir hep beraberiz, bu yıl Oktay başkanımız aramıza katıldı. Bu beraberlikten ötürü şeref duyuyoruz. Bir programı 13 senedir götürüyor olmak büyük bir başarıdır, demek ki güzel bir iş yapıyoruz, kabul görmüş olması bizi mutlu ediyor. Burada sadece çocuklar balık tutsun diye değil, fırsat verilirse herkesin her şeyi yapabileceğini ispatlamak için bir aradayız. Bu anlamlı etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum.”