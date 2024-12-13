Sarıyer'de Zekeriyaköy Deresi ıslah çalışmaları için ilk kazma vuruldu

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve beraberindeki İSKİ heyeti İSKİ’nin Sarıyer’de tamamladığı, yapımına başladığı ve önümüzdeki günlerde hayata geçirmek üzere planladığı çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak Zekeriyaköy Deresi ıslah çalışmaları için ilk kazmayı vurdular.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ile İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa İSKİ’nin Sarıyer’de yaptığı, yapımına devam ettiği ve yapımına başlayacağı çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl yatırım programına aldığı ve yapımına başlanan Zekeriyaköy Deresi 4.002 metrelik ıslah çalışmaları ile 2025 planları arasında yer alan 7949 metrelik atık su şebeke kolektör hattında yapılan incelemelerin ardından açıklamada bulunan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, ilçe belediyeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uyum içinde çalışmasının önemine değinerek, “Büyükşehir belediyemizin tüm kurumlarıyla tam işbirliği içinde ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Köyler bölgesinden en çok aldığımız şikayet alt yapı sorununun çözülmesine yönelikti. Bugün İSKİ Genel Müdürümüz ve beraberindeki heyetle birlikte Köyler bölgemizin atık su sorununu çözmeye yönelik ilk kazmamızı vuracağız. Arıtma tesisi ile ilgili Ocak ayı gibi çalışmalarımız başlayacak. Üç yıla kadar köyler bölgesinin atık su sorunu inşallah tarihe karışacak. Ne mutlu ki bu çalışmaları görmek bize nasip oldu” dedi.

“İSKİ’DEN 2025 YILI İÇİN SARIYER’E 4 BUÇUK MİLYARLIK YATIRIM”

Başkan Aksu’nun ardından söz alan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise Köyler bölgesinin atık su sorunun çözecek projeye başladıklarını ifade ederek, “Zekeriyaköy Deresi alt yapı ve ıslah çalışmalarımız başladı. 2025 yılında bölgede çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalar tamamlandığında yıllardır kangren haline gelmiş önemli bir sorunu çözmüş olacağız. İSKİ olarak 2025 yılı yatırım programımızda da yer verdiğimiz gibi Sarıyer ilçemiz için planladığımız çalışmalarımızın toplam maliyeti yaklaşık olarak 4 buçuk milyardır. Sarıyerlilere hayırlı olsun” dedi.



Zekeriköy’deki incelemelerin ardından Kilyos Atıksu Toplama Havzasına inşa edilecek 15.000 m³/gün kapasiteli Gümüşdere (Kilyos) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Gümüşdere İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili incelemelerde bulunan heyette yer alan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kahraman ise burada yapılacak çalışmalarla hakkında, “Zekeriyaköy deresinden yukarıya doğru çalışmalar başladı. Bölgenin atık sularını tüneller vasıtasıyla artırma tesislerine toplayacağız. Tünel projesi yürütüyoruz.. Gümüşderedeki atık su tesisine gelecek 1659 metrelik tünel çalışması daha yönetiyoruz. Ayrıca Kilyos Havzasında planlanan 5 adet (Demirciköy, Garipçe, Rumelifeneri, Kısırkaya, Rumelikavağı) atıksu arıtma tesisleri i için de hazırlık çalışmalarımız devam ediyor” dedi.



Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Cem Çetin Nizamettin Günel, Bayram Ali Baştan, Uskumruköy Muhtarı Şeyda Üst, Avrupa Yakası Atıksu İnşaat Şube Müdürü Kamber Kılıçarslan’ında yer aldığı heyet açıklamaların ardından incelemelerini sürdürdü.