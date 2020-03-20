Sarıyer'in sultanları finalde

Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 3 gün boyunca 2 ayrı grupta toplam 8 takım arasında oynanan yarı final turnuvaları sonunda finale kalan takımlar; 1. Grupta Kale 1957 ve Kuzeyboru Spor Kulübü olurken 2. Grupta da Sarıyer Belediyespor ve İlbank oldu. Aldıkları 8 puanla kendi grubunun lideri olan Sarıyer Belediyespor, yarı finalin son maçında karşı karşıya geldiği Ilbank'ı 3-2 yenerek yarı finali namağlup tamamladı. Federasyonun açıklamasına göre 20 Mart 2020 tarihi itibariyle tüm lig maçlarının süresiz ertelenmesi sonucu, 24-25-26 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan Final Etabı'nın beklenen yeni tarihi ise merak konusu.