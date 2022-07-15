Şehit Batuhan Ergin Aile Sağlığı Merkezi Beşiktaş’ta açıldı
Beşiktaş Belediyesi’nin yaptırdığı ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Batuhan Ergin’in adının verildiği aile sağlığı merkezinin açılışı yapıldı.
Beşiktaş Belediyesi’nin yaptırdığı ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Batuhan Ergin’in adının
verildiği aile sağlığı merkezinin açılışı yapıldı. Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi’nde bulunan Şehit
Batuhan Ergin Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet
Atilla Dündar, Batuhan Ergin’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuyla ilgili yaptığı açıklamada;
“Yapımını tamamladığımız ve 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin’in adını verdiğimiz Aile Sağlığı
Merkezi’nin açılışını İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ve Beşiktaş Kaymakamı Sayın Önder Bakan ile
gerçekleştirdik. Hain darbe girişiminde can veren 251 şehidimizi rahmetle anıyorum.” İfadelerini kullandı.
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