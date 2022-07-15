  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Şehit Batuhan Ergin Aile Sağlığı Merkezi Beşiktaş’ta açıldı

Şehit Batuhan Ergin Aile Sağlığı Merkezi Beşiktaş’ta açıldı

Şehit Batuhan Ergin Aile Sağlığı Merkezi Beşiktaş’ta açıldı

Beşiktaş Belediyesi’nin yaptırdığı ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Batuhan Ergin’in adının verildiği aile sağlığı merkezinin açılışı yapıldı.

Beşiktaş Belediyesi’nin yaptırdığı ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Batuhan Ergin’in adının
verildiği aile sağlığı merkezinin açılışı yapıldı. Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi’nde bulunan Şehit
Batuhan Ergin Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet
Atilla Dündar, Batuhan Ergin’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

“Yapımını tamamladığımız ve 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin’in adını verdiğimiz Aile Sağlığı
Merkezi’nin açılışını İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ve Beşiktaş Kaymakamı Sayın Önder Bakan ile
gerçekleştirdik. Hain darbe girişiminde can veren 251 şehidimizi rahmetle anıyorum.” İfadelerini kullandı.

Etiketler Beşiktaş aile sağlığı merkezi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Rusya'dan Harkov'a füze saldırısı
Dolar, Euro ve altın fiyatlarında dikkat çeken hareket
İslam Memiş'ten elinde doları olanlara ''zengin edecek'' tüyo
İzmir'de filmleri aratmayan görüntüler: Helikopter otoyola indi
Uzmanlardan ''kesinlikle yemeyin'' uyarısı: En az 20 yıl yaşlandırıyor
Petrol fiyatlarındaki düşüş pompalara ne zaman yansıyacak?
Ünlü markette satılan kıymanın görüntüleri şoke etti!
İkinci el araba alacaklar dikkat: Bir hafta içerisinde etkisini gösterecek
İtirafları ile gündeme gelmişti: Oryantal Didem bambaşka biri oldu